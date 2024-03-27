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聖母峰「滿地都是排泄物」！尼泊爾祭新規：糞便自己帶下山

世界第一高峰聖母峰。（圖／達志／路透社）

▲聖母峰每年吸引大量登山客挑戰，但也產生嚴重的汙染問題。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

世界第一高峰喜馬拉雅山聖母峰，是不少登山客的終極目標，但由於日益增加的遊客量，即使開展了更多大面積清理活動，嚴重的垃圾、排泄物問題仍難以解決。對此，尼泊爾政府祭出新規定，要求遊客在登山前應購買特殊的「糞便袋」，將自己的排泄物一併帶下山處理，相關單位將派員檢查。

根據外媒《BBC》的報導，尼泊爾帕桑拉姆鄉村自治市行政首長明馬雪巴（Mingma Sherpa）指出，由於極端的低溫，登山客的糞便幾乎無法自然分解，而這導致岩石上能直接看到人的糞便，更有居民因此生病，「我們的山已經開始發臭了……這是不可被接受的」。

報導指出，一般而言，登山者大部分時間都會待在營區先適應高海拔，並在那裡搭建單獨的帳篷當作廁所，下方也裝有桶子來收集排泄物，而一旦開始往更高處爬，多數人會選擇直接在雪地裡挖洞，或直接在「露天廁所」解決。

薩加瑪塔污染物監督委員會（SPCC）主席奇林（Chhiring Sherpa）表示，儘管沒有官方數據，但可估計喜馬拉雅山底部的1號營地至4號營地之間大約有3噸的人類排泄物；國際高山嚮導凱克（Stephan Keck）更直言，4號營地所在的南坳（South Col）有著「開放式廁所」的稱號，係因該處已經幾乎沒有冰或雪，到處都能看到人類的糞便。

4號營地內出現大量丟棄的食品包裝袋和垃圾。（圖／達志／路透社）

▲4號營地內出現大量丟棄的食品包裝袋和垃圾。（圖／達志／路透社）

經過當地市政府授權，SPCC目前正在向美國採購約8000個專用「糞便袋」，這些袋子含有特殊的化學物質和粉末，可以固化人類排泄物，使其基本上無味，而這項計畫將能為今年的3至5月的登山季做出應對，影響約400名外國登山客及800名支援人員。

SPCC介紹，每個袋子可使用5至6次，委員會預計先讓每位登山客在攻頂前必須購買2個袋子，而聖母峰也將作為第1個試驗點，後續可能會在其他山峰上執行相同計畫，以改善高山嚴重的垃圾問題。

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