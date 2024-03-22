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駭人！剃刀割喉3童「2死1重傷」　理髮師為2000元行兇

示威民眾燒毀兇手經營的理髮廳。（圖／翻攝自推特）

▲示威民眾燒毀兇手經營的理髮廳。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度北方邦近日發生一起割喉血案！理髮師薩吉德（Sajid）在當地時間週二晚間，疑似因金錢問題，進入受害者家中「要杯茶喝」，並趁女主人離席泡茶的機會，用剃刀殺死對方2名稚子及造成1位6歲男童重傷。

據《新德里電視台》報導，薩吉德當晚7點半要求女主人替他泡茶後，跑到庭院用剃刀割開13歲和7歲死者喉嚨，所幸最小的弟弟頸部中刀後掙脫束縛逃亡，2名哥哥則是當場死亡。

警方獲報趕赴現場時，憤怒民眾已湧入受害者住家並拒絕員警收屍，隨後焚毀了薩吉德在受害者住家對面經營的理髮廳，最終當局派出大批人力才將遺體取回驗屍。

當地警方表示，薩吉德疑似與孩童們的父親庫馬爾（Vinod Kumar）有5000印度盧比（約新台幣1916元）金錢糾紛，並利用庫馬爾不在家機會殺害2名孩童後逃逸。不過，庫馬爾並不承認與凶手有金錢糾紛，還稱他們與薩吉德一家完全沒有互動。

儘管薩吉德逃逸後因「嘗試對圍捕員警開槍」，遭警方開槍射殺，員警也從他身上搜出剃刀和轉輪手機。但由於薩吉德殺害孩童加上穆斯林身分，事件立刻點燃當地布道恩（Badaun）巴巴殖民地（Baba Colony）居民們怒火，案發隔天仍有民眾聚集在街上示威。另外薩吉德的弟弟也被指控涉案遭調查。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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