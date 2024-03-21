日通緝犯「桐島聰」逃亡49年　投案5天病逝！檢方不起訴處分

▲桐島聰被日本警方通緝長達49年。（圖／警視廳）



記者王佩翊／編譯

逃亡49年的日本重大通緝犯桐島聰1月25日在癌末之際投案，然而警方都還沒確定他的真實身分，他就在5日後病逝。警方事後透過DNA鑑定確認他就是重大通緝犯桐島聰，並以嫌疑人死亡的狀態將其函送檢方偵辦。東京地方檢察廳21日予以不起訴處分。

根據《日本新聞網》報導，桐島聰1974年至1975年期間涉及多起大型爆炸案，因此被通緝，隨後展開近50年的逃亡人生。他一直以來使用「內田洋」作為假名生活，甚至還有穩定工作，直到近日因為身體不適就醫，並被診斷出胃癌末期。

桐島聰1月25日在住院期間向醫療人員透露自己的真實身分，並希望院方能夠代為通報警察，因為他自知所剩的日子不多，想用本名迎接生命的最後一刻。

經過49年的歲月，桐島聰已70歲，因此外貌與被通緝時有巨大變化，儘管如此，警方還是從部分特徵判斷，他是桐島的可能性極大，包含身高160公分、嘴唇厚實、高度近視以及年齡已7旬等。

警方獲報後，隨即通知桐島聰的家人，並採集DNA，打算對「內田洋」進行DNA鑑定。然而桐島病情持續惡化，最終在1月29日病逝，警方直到2月初才正式確定桐島聰的身分。

警視廳公安部隨後前往桐島聰潛伏的神奈川縣住處搜索，並依違反爆炸物取締法與殺人未遂等嫌疑，在嫌疑人死亡的狀態下，將桐島聰函送檢方偵辦。東京地方檢察廳21日宣布，該案予以不起訴處分。