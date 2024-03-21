怕被炎上？大谷比賽轉播「鏡頭頻拍田中美真子」...NHK急解釋

▲大谷翔平的妻子田中真美子在場邊觀賽為大谷加油。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

MLB道奇隊的日籍球星大谷翔平近日屢成話題焦點，無預警宣布結婚並公布妻子是退役籃球員田中美真子，轟動全球粉絲。道奇隊和教士隊20日在南韓首爾舉辦開幕戰，日本媒體《NHK》在轉播期間，只要鏡頭拍到田中真美子，解說員就會立刻補充：「我們正在使用當地拍攝的國際影像進行轉播」，引發日本網友議論。

大谷翔平上個月宣布結婚，本月15日隨著道奇隊來到韓國首爾，在下機時發布一張合照，畫面中除了有搭的隨行翻譯水原一平和隊友山本由申，緊緊依偎在大谷身邊的女子是前日本女籃選手田中真美子，公開證實大谷妻子的真實身分。

綜合日本媒體報導，道奇隊20日在首爾和教士隊舉行開幕戰，田中美真子和大谷的父母，以及水原一平的妻子現身觀眾席，為大谷翔平加油吶喊，成為場邊亮點。有趣的是，日本負責轉播該場比賽的電視台《NHK》，每當鏡頭切換到場邊的田中美真子時，轉播解說員就會一再強調：「我們正在使用當地拍攝的國際影像進行轉播」。

《NHK》數度重複強調，引發日本網友熱議，「從註釋說明可以看出《NHK》的防火觀念」、「他們每次都要補充說明，很有趣」；不過有許多人認為《NHK》的註釋說明是為了避免被「炎上」，怕觀眾誤會是《NHK》自己的導播頻頻將焦點放在田中真美子身上，引發觀眾不滿，才急著「切割」。

此外，昨天這場比賽另一個引發討論的焦點是，今（21日）早被爆出涉嫌竊用大谷資金進行賭博的水原一平，當時也在休息室和大谷有不少互動，他的妻子也在現場看比賽，但從他們當時的神情中似乎看不出來有大事即將發生。

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