美軍印太司令：中國將在2027年前　做好「侵台」準備

▲解放軍東部戰區地面部隊向台海進行遠程實彈演習。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍印太司令部（USPACOM）司令阿基里諾（John Aquilino） 表示，北京正在建設軍事及核武庫，規模更是二戰之後前所未見。所有跡象都表明，中國將在2027年之前做好侵台準備，「這應該引起全世界的關注。」

《彭博社》報導，阿基里諾20日在準備告訴美眾院軍事委員會的證詞中表示，「所有跡象都指出，解放軍正遵從習主席的指示，在2027年之前做好侵台準備。解放軍的行動表明，如果收到指示，他們有能力滿足習近平偏好的時間表，使用武力統一台灣與中國大陸。」

▲美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）。（圖／達志影像／美聯社）

儘管北京面臨經濟挑戰，近年的官方國防預算卻仍成長16%、超過2330億美元。阿基里諾表示，自從他上任以來的3年內，中國人民解放軍（PLA）已經增加逾400架戰鬥機與超過20艘的主要軍艦，2020年以來，彈道與巡弋飛彈庫存量也翻倍成長，更是持續演練與對台作戰相關的各種任務，例如透過海上與空中封鎖模擬包圍作戰。

美國國會議員、官員與軍方領袖一直針對習近平的對台意圖進行激烈辯論，尤其考慮到他在2027年讓中國軍隊成為「世界級力量」的目標。與此同時，美國情報界評估，儘管中國決心控制台灣，卻不希望為此發生軍事衝突。