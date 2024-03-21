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交往5個月見家長！驚揭男友是「失聯血親」...她掙扎後做1決定

 ▲▼女性,正妹,憂鬱,傷心,失戀,難過（圖／Pakutaso）

▲女子在交友軟體遇到「血親男友」。（示意圖／Pakutaso）

文／CTWANT

以為遇到真命天菜，結果竟是失聯血親。國外一名女網友最近在網路論壇Reddit分享「認親過程」，表示自己與交往5個月男友互見家長時，居然揭開了塵封30年的家族小秘密。

女網友半年前透過交友軟體Hingo認識住在同城市的男友，兩人互傳幾次訊息就決定見面，也很快發展成戀人關係，「當我與Hingo上擁有最柔和淡褐色眼睛男人聊天時，我以為他就是那個人」。

除了天雷勾動地火，兩人也有一些共通點，都是20多歲、離開老家，也都希望見到對方家長。但兩人交往5個月後「同時見雙方家長」決定，竟意外揭開各自的真實關係。

起初，這頓女方與爸爸、男方和媽媽的見面晚餐一切正常，但家長們結束寒暄並介紹自己與家庭時，2個老一輩的臉色都越來越慘白，因為「男友媽是我爸爸的表妹」。

女網友解釋，由於兩家人正好住在美國兩端，雙方在過去30年間處於失聯狀態，又剛好自己和男友住在同個城市並透過交友軟體認識，最終讓兩家人以這種方式重聚。

女網友坦言，「我們彼此相愛，但我們知道這樣做不對」，因此這段感情的結束，是她人生為止最艱難的分手，「為了我們的家人，我必須這麼做……默默刪除社交軟體上所有的甜蜜貼文」。

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