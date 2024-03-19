美44年懸案破了！19歲女大生遭性侵殺害　靠「口香糖DNA」抓到犯人

▲美國一名女大生在大學校園內遭到性侵死亡，案件懸宕44年才終於將犯人定罪。（示意圖，與本文無關／VCG）

記者張寧倢／編譯

美國奧勒岡州44年前一名19歲女大生塔克（Barbara Mae Tucker）被發現陳屍在校園停車場，法醫判定她遭性侵毆打致死，由於當時缺乏證據，成為數十年懸案。如今，透過先進的DNA技術，調查人員從口香糖上搜集到60歲男嫌普林頓（Robert Plympton）的DNA，終於將犯人定罪。

根據華盛頓郵報報導，塔克1980年1月15日當晚遇害時才19歲，她原本應該要去奧勒岡州一所社區大學Mt. Hood Community College上夜間課程，但有目擊者看到，她從校園樹林裡跑了出來，一名男子也從同一個地方出現，又把她帶回校園。隔天，一名大學生就在校園停車場附近發現她的屍體。

數十年來檢警遲遲未能將犯人逮捕，直到2021年，維吉尼亞州的DNA技術實驗室Parabon Nanolabs中，有一位系譜學專家透過DNA技術，發現來自波特蘭教區的男子普林頓可能與此案的DNA證據有所聯繫。

檢警立刻展開監視，並且成功搜集到普林頓吐在地上的一塊口香糖。奧勒岡州警方犯罪實驗室從口香糖上採集DNA，並與塔克遺體上遺留的嫌犯DNA做比對，結果證實相符。普林頓則表示自己是無辜的，稱自己與目擊者描述的嫌犯特徵不符。

不過，地方法官15日已當庭裁定，普林頓一級謀殺罪成立，但由於檢察官無法提出證據，未能確認塔克是在生前或是死亡後遭到性侵，因此普林頓並未被判處性侵、性虐待等罪名。報導稱，6月將再次開庭宣判刑期。