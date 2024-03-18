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川普：支持懷孕「一定周數」不准墮胎全國性禁令

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國前總統川普今天表示，支持懷孕達一定週數不准墮胎的全國性禁令，但允許例外，不過未證實自己傾向幾週。這使得他在此一美國大選其中一項最受矚目議題的立場曖昧不明。

法新社報導，川普於成為11月大選共和黨假定提名人數日後告訴福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）說，他將「很快」就應該採行的開禁週數提出建議。

「紐約時報」（The New York Times）2月有篇文章指出，川普曾私下告訴策士，他傾向16週起禁止墮胎的想法，但是強暴、亂倫或母親健康受到威脅等情況例外。擔心社會保守派支持者與他切割，川普今天被問到此事時不願公開回應。

針對福斯有關於他認為懷孕到了哪個階段應該禁止墮胎的提問，川普沒有具體說明，只回答「幾個星期後，我將提出建議」。

川普說：「我認為這項建議將會獲得接受。」他並表示，對於自己任命的3位大法官使得最高法院立場右傾，進而於2022年終止聯邦政府對墮胎權的保障一事引以為傲。

最高院此一震驚各界裁定導致墮胎權不再受憲法保障，交由各州制定法律。有些州已經幾乎完全禁止；其他像馬里蘭州則通過確立墮胎權的法律。許多保守派人士希望透過全國性禁令來推翻諸如馬里蘭州之類的法律。

總統拜登和民主黨人強烈傾向保障墮胎權，經常表示民調顯示多數美國人反對聯邦禁令。川普今天表示，他知道此事有其政治風險。

他說：「我認為得有這3項例外…得順從自己內心，但除此之外，還要當選，好吧。如果沒有3項例外，我認為會非常、非常難選上。」

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