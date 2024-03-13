史上「最古老口紅」出土！4000年前女人用深紅色唇彩　石瓶當容器

▲伊朗東南部古墓出土一支4000年前的口紅，被認為是已知最古老的唇彩。（圖／翻攝自nature.com）

記者張寧倢／編譯

考古學家在伊朗古墓發現了一支具有4000年歷史的口紅，最早可追溯至青銅器時代。研究人員認為，這個小巧精緻的石瓶，裡頭原先裝著一種用於唇部的深紅色漿糊，估計這是目前人類已知最為古老的唇彩。

▲寬度約2公分的圓柱小瓶，可追溯至青銅器時代。（圖／翻攝自nature.com）

根據美媒ABC報導，一份2月刊載於《科學報告》（Scientific Reports）期刊上的研究報告顯示，伊朗東南部克爾曼省（Kerman）吉羅夫特（Jiroft）地區2001年發生洪水後挖掘出了一處古墓遺址，其中一個小圓柱石瓶也隨之出土，材質是綠泥片岩，外表有複雜的雕刻工藝，切口精細，約5公分高、2公分寬，尺寸比現代口紅略小。

報告指出，這個小石瓶經碳定年法可追溯至西元前1936年至西元前1687年之間，內容物是鬆散、深紫色的細碎粉末，研究人員分析其礦物質組成發現與現代口紅配方有著驚人的相似之處，成分包含赤鐵礦、水錳礦、褐錳礦，以及一些方鉛礦與鉛礬的痕跡。另外還有扭曲和斷裂的植物纖維、混合著植物蠟的有機物。

▲科學家分析石瓶內部的礦物質成分等物質，推測原本應該是一種深紅色顏料。（圖／翻攝自nature.com）

研究的主要研究員之一、義大利帕多瓦大學考古學教授維達爾（Massimo Vidale）指出，「把這些成分加在一起，正是人們預期現代口紅會有的。」他表示，「我們假定這是一種唇彩，而非固體唇膏，因為我們無法確切瞭解這種化妝品物質的原始濃稠度與流動性。」

維達爾說，這項文物的發現可以將古文明中的女性與現代女性連結起來，「我一直覺得自己與古伊朗的人與文明有密切關聯。我的女兒已經長大，而每當我發現可能與那個年齡的女性、兒童，或那些文化有關的物質證據，我都會很感興趣。」