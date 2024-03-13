快訊／賠3億涉掏空！手遊商「地心引力」董事陳寬聰100萬交保

▲地心引力掏空內線交易案，董事長陳寬聰100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、閔文昱、莊智勝／台北報導

上櫃公司地心引力（3629）在2018年間，因未依內控機制估價就決定購買7款手機遊戲，造成公司損失約3.1億元，事後陳姓董事長等21名公司高層主管又趁著公司決議私募的重大利多訊息公告前，找親友一起偷跑買股獲利2千多萬元，12日被台北地檢署依違反《證交法》等罪嫌移送，訊後董事長陳寬聰諭知100萬元交保，另外10人則以5萬至100萬元不等交保候傳。

檢方調查，地心引力公司前身是生產觸控面板上游材料的卓韋光電公司，2008年登錄興櫃，2017年更名為地心引力公司，投入文化創意產業，並在2020年變更文創產業掛牌，引進的手遊包括找鄭人碩、溫貞菱代言的「少年猛將傳」，以及號稱HBO授權的「權力的遊戲：凜冬將至M」等遊戲。

但董事長陳寬聰、財務長陳敏俊等人涉嫌於2018年間，未依內控機制先行鑑價，僅憑1家顧問公司的報告，就決定以1千萬美元(約台幣3.1億元)，引進7款遊戲，結果只有5款成功上市，但業績表現不如預期，等於投資的錢等於打水漂，導致公司嚴重受損。

另外，地心引力在2019年9月12日發布重大訊息，將以參考價24.6元私募普通股1600萬股，應募人包括法人董事東南亞投顧公司、劍遊科技等內部人與特定對象，屬於重大利多。但地心引力稽核主管葉甄芸等人搶在重訊前買股，等重訊發酵後逐一脫手，18人共獲利2000多萬元。

檢方指揮調查局台北市調處蒐證告一段落後，12日針對公司與相關人住居所等19處展開搜索，帶回陳寬聰、陳敏俊、葉甄芸在內21名涉案被告進行偵訊，全案分別朝《證券交易法》特別背信、內線交易等罪嫌方向偵辦。13日凌晨3人被移送北檢，複訊後諭知董事長陳寬聰100萬元交保，其餘10人則以5萬至100萬元不等交保。