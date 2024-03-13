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台大旁「艷舞酒吧」直擊！　水手服辣妹露屁股拉手摸胸

圖、文／CTWANT

超誇張！近兩年以台式裝潢風格席捲台北的中正區餐酒館「純愛小吃部」話題不斷，位於全台第一學府台大旁，每週3主打辣妹猛男秀舞，許多短視頻、IG限動中PO出女舞者穿著清涼露屁股蛋，拉著客人雙手往自己身上磨蹭，氣氛嗨爆，遊走在妨害風化的法律邊緣，但客人、店家拍下各種辣眼球秀舞視頻PO網、轉傳分享，讓該小吃部艷名遠播。 

台大附近、汀州路出名的純愛小吃部，每週3不羈夜火辣秀舞登場，水手服女舞者露出屁股蛋拉著客人雙手游移身體。（圖／本刊影音組）

▲台大附近、汀州路出名的純愛小吃部，每週3不羈夜火辣秀舞登場，水手服女舞者露出屁股蛋拉著客人雙手游移身體。（圖／CTWANT提供，下同）

夜幕低垂，台大附近公館商圈內汀州路3段「純愛小吃部」霓虹燈亮起，標榜台式風格餐酒館，紅色燈光昏暗迷茫，配上花布桌椅，有如來到70年代做黑的「小吃部」，復古懷舊風十足，打開菜單雞湯熱炒一應俱全，只是品名都「色色的」，例如招牌炸物「敏感乳豆頁雞」、限定調酒中以貝禮詩奶酒為基底的「猛騎滴乳婦」、加入聖女番茄調酒的「紅色處女軍」、「一夜四次郎」。

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菜單酒品性暗示強，讓人想入非非，每週3小吃店有代表性火辣艷舞秀，本刊記者實際走訪，晚間8點不到，整排小桌上的燈同時亮了，音樂從古早國台粵語情歌變成西洋勁歌，店內座無虛席，特別設置鋼管的包廂內擠了10多個年輕妹子，大家情緒拉滿、超期待。

以純愛為名，該店裝潢走台式風格，裡頭霓虹燈光十分迷幻氛圍感滿滿，開店3年，吸引許多年輕客群。（圖／本刊影音組）

▲以純愛為名，該店裝潢走台式風格，裡頭霓虹燈光十分迷幻氛圍感滿滿，開店3年，吸引許多年輕客群。

一頭長髮、身穿紅色水手服、短裙露出屁股蛋的秀舞女郎一走出，全場瘋狂尖叫，她隨節奏扭腰擺臀，跨在客人身上「貼貼」熱舞，纖纖玉手在客人身上遊走，摸臉撫肩，有時還拉著客人雙手，誘惑自摸，來到包廂區，年輕妹子超瘋狂尖叫聲不斷，有的大膽直接上桌和女郎尬舞，也有躺在桌上任其在上面瘋狂扭腰抖臀，一群人又笑又叫大聲助陣，還有的持手機猛拍。

20分鐘秀舞結束，休息過後女郎換了套衣服出場，銀色珠珠裙裝跟隨擺動加強性感力道，夜色還未深，全店2度陷入瘋狂。記者觀察客人們年齡偏低，約20歲到25歲左右，男女比例差很大，女性幾乎占一半以上，艷舞女郎跳得賣力，年輕女生們混合羞澀跟好奇，玩得比男生更瘋狂。

本刊調查，純愛小吃部設立於2021年，登記營業項目是「餐廳」，一個月有3次辣妹秀舞，最後一周則是8塊肌猛男演出，店家將秀舞養眼畫面都PO上官方IG等社群媒體，Google評價4.2顆星，網友評論「氣氛滿分」、「店內裝潢真的滿ㄎ一ㄤ滿用心」、「猛男秀超精采，但是火車便當有點煽情」、「好適合拍有港味的網美照」。

店家菜單「色色的」，封面是女郎2點不露擺M字腿，其中2張菜單上全是酒水飲品，包括生啤、罐裝啤酒、特色調酒等。（圖／(左）翻攝店家FB官網 (右)本刊影音組）

▲店家菜單「色色的」，封面是女郎2點不露擺M字腿，其中2張菜單上全是酒水飲品，包括生啤、罐裝啤酒、特色調酒等。

餐酒館在當地相當知名，附近店家和租屋學生族幾乎都曾光顧，由於鋼管地點設置在長方形餐廳的最深處，喧鬧聲不易傳到店外，且附近住家多出租給基金會或小型辦公室，下班後都不會有人，不致影響到住家安寧，因此也不曾被居民檢舉。

據了解，該小吃部名聲遠播，尤其在抖音上流傳著多段豔舞影片，引起當地警方重視，主動派員前往關切，不過臨檢卻遭人PO上臉書社團「靠北警察」，指責警方臨檢害店家生意難做云云。

對於純愛小吃店是否涉及妨害風化或其他違法事項，中正二警方表示，去年8月間網路巡邏發現有爆乳妹介紹該店之視頻提及「嚴禁尻槍」等等，由於言詞露骨加上尺度遊走在「社會秩序維護法」模糊邊緣，分局長曾親自帶隊進行臨檢，不過未查獲違規情形，店家解釋該影片為女直播主自行拍攝云云，後續也拆除鋼管。警方為防堵不法，每周都有派制服員警臨檢或便衣探訪。

該店行銷手法一流，包括官方FB、IG甚至抖音短視頻，常有大尺度清涼照片視頻，今年2月間與同業合作前進信義區試水溫。（圖／翻攝店家FB官網）

▲該店行銷手法一流，包括官方FB、IG甚至抖音短視頻，常有大尺度清涼照片視頻，今年2月間與同業合作前進信義區試水溫。

此外，根據都發局台北市土地使用分區規定，該店位處第3種住宅區（住3），依規定只能設置住宅及一般零售業，禁止工業使用及較具規模之商業使用，純愛小吃部商業登記為餐館業，但是營業樣態卻屬於餐酒館且有整整兩頁菜單是酒精類飲品，至於是否違法營業則需由主管機關前往稽查認定。

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