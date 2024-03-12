高虹安被爆下令潑咖啡滅證？吳宗憲：若檢察官放消息帶風向，手段低俗

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

新竹市長高虹安被控擔任立委期間涉嫌詐領46萬元助理費傳出檢方偵訊相關人士時曾中斷錄音16分鐘的羅生門後，最新又爆出高虹安要求助理「潑咖啡」滅證的說法。對此，檢察官出身的國民黨立委吳宗憲12日表示，如果真有滅證動機或事實，當初檢察官為什麼不向法院聲押？他強調，如果消息真的是檢察官放的，真的不要這麼LOW，帶風向手段低俗。

吳宗憲12日是在接受《不演了新聞台》網路直播節目專訪時，做上述表示。吳宗憲表示，他曾在立法院司法委員會質詢檢察官偵訊高虹安案曾中斷16分鐘錄音一事，法務部長蔡清祥當時也回應這件事不應發生。

吳宗憲認為，從檢察官的處理方式，正因為16分鐘消失，雙方各執一詞，讓人民對司法打問號，這是不對的，所以，「為什麼我對法務部提出質詢，希望不要因為檢察官這些作法，讓人民對司法越來越不信任」。

對於最新又有消息指稱高虹安要求助理「潑咖啡」滅證，吳宗憲在網路直播節目上也表示，檢察官真的不要這麼LOW，放消息帶風向手段低俗，看報導內容所述的111年偵訊筆錄，事實上並不會影響法官判決和審酌，如果真有滅證動機或事實，當初檢察官為什麼不向法院聲押？如果這篇獨家報導真的是檢察官放的，那這檢察官真的是可惡至極。

另外，吳宗憲也指出，辦案的這幾位檢察官，直屬長官應該要好好溝通一下，他也曾辦過很多高度政治性的案子，但就是依法處理，而且辦案過程不會對外放消息或評論，更何況現在案件已經到地院，理應由法官來審理，但公訴檢察官明顯是在打媒體戰、輿論戰，這都不是司法官該做的事。司法官該做的事情，就是勿枉勿縱，該起訴就起訴，不該起訴也不應該上級指示你起訴就起訴。

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