　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

▲朱立倫出席「虐童案引發公憤！消失的社會安全網，民進黨應為失能擺爛負責！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫（中）今天親上火線批評民進黨政府。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市發生一起駭人虐童案，國民黨今（12）舉行記者會，要求民進黨應為「社會安全網」失能負責。對此，民進黨表示，此案悲劇發生令人感到憤怒與痛心，但國民黨指責完全是不實指控，此案地方主管機關相關訪視機制明顯失靈，國民黨不尋思如何檢討改進，反而第一時間只想著幫台北市長蔣萬安卸責，這是標準的心中只有政治盤算，毫無兒童權益。

民進黨發言人吳崢表示，社會安全網是民進黨政府的政策，執政八年至今，目前全國已有超過152處社會福利中心，聘用超過4609名各類專業人力，未來也將持續精進相關制度。

吳崢說，然而此案男童自去年9月從新北市轉介到台北市後，台北市社會局本應於每個月進行訪視，但從男童去年12月死亡後回頭追溯，發現台北市社會局最近一次訪視是2023年的9月26日。期間本該進行4次查訪的台北市社會局，只查訪了１次，直到男童受虐致死前，台北市社會局皆未察覺異狀，也未有任何動作，顯示台北市社會局訪視機制嚴重失靈。

吳崢表示，也難怪此事件一曝光，國民黨急著要為蔣萬安市長開脫卸責，國民黨此舉令人懷疑到底現在要檢討制度，防範類似事件未來繼續發生？還是只想利用這起悲劇作為政治攻防的工具？　

除此之外，吳崢也表示，國民黨主打「社福專業」的不分區立委王育敏就是兒福聯盟現任董事，過去也曾擔任執行長。

吳崢說，男童於去年12月24日身亡，這段期間一直到昨天為止，從未見過兒福董事王育敏對此事表達隻字片語，甚至昨天都還在臉書上歡慶台中巨蛋開工剪綵，直到今日輿論炸鍋才趕忙檢討社會安全網。

吳崢質疑，兒福聯盟轉介的保母就是虐死男童的兇手，兒福聯盟難辭其咎。身為董事的王育敏難道沒有連帶責任？國民黨不檢討機制失靈的台北市長蔣萬安、督導不周的不分區立委王育敏，反倒第一時間忙著帶風向指責中央，到底是何居心？

吳崢強調，此事件發生各界深表痛心與憤怒，盼地方中央攜手合作強化社會安全網，不要再讓這樣的憾事發生。

ET快訊
快訊／凱凱遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府：蔡英文聽到後很痛
冷氣機墜落砸死政大女生　包商和工人互推責任...母悲痛落淚
被虐童案氣到難入眠　鄉民「6字留言」引共鳴
虐童保母「罵她畜生都汙辱動物」！美女主播氣到哭
快訊／中信兄弟公布大巨蛋票價
兒盟董事王育敏終發聲　網轟顧剪綵：你最近才知？
凱凱去年9月就被凌虐！　眼神呆滯額頭瘀腫
岳母在婚禮上「深情」緊抱新郎　新娘在旁好著急

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

陳永康質詢提陸船翻覆案法條總整理　陳建仁頻點頭：學到很多很感動

佈局2026！高雄藍軍「打團體戰」　立委議員先創專屬服務窗口

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

1歲童慘遭保母虐死　陳昭姿怒點兒福聯盟這句話「根本是卸責」

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

阿沁「躺著賺」年版稅破千萬　20年寫600首歌「謝謝他們還紅」

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

陳永康質詢提陸船翻覆案法條總整理　陳建仁頻點頭：學到很多很感動

佈局2026！高雄藍軍「打團體戰」　立委議員先創專屬服務窗口

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書：受虐死的怎麼辦

1歲童慘遭保母虐死　陳昭姿怒點兒福聯盟這句話「根本是卸責」

虐童案引公憤　蔡英文：將全力協助後續檢討落實

男童遭保母虐死「種樹文炎上」　總統府澄清：蔡英文聽到後很痛心

大巨蛋開幕周票價比一比　兄弟最貴3580元、龍隊最便宜500元

兒福社工女神起底！班級排16名指考逆襲525分　棄台大法律念社工

公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

45歲史丹利「已安排好身後事」！要求老婆不辦喪禮：當事人也不會知道

他下面「流黃綠膿」陰蝨在上面爬！醫脫褲秒驚：只剩一截包皮

47歲才當媽⋯陳明真聽虐童案痛喊：不可思議　「保母應要心理評估」

毛孔粗大、上妝超不服貼？3單品呵護水煮蛋美肌

男友嘴巴長菜花！硬扯「吃到不乾淨便當」　一票看傻：鮑魚口味？

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

虐童案未表態卻PO種樹文！　網怒灌蔡英文臉書

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

游錫堃搬離立法院長官邸！　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　2藍民代也漏報「她罰最多」

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

檢出蘇丹紅廠商　政院共識：無限期禁止輸入

更多熱門

相關新聞

1歲童遭「合格保母」虐死　衛福部6點檢討

1歲童遭「合格保母」虐死　衛福部6點檢討

北市1歲童「凱凱」遭劉姓保母姊妹虐待致死，衛福部今(12)日上午召開專案會議，檢討收出養制度、居家托育及幼兒安置，包括出養必要性由地方政府評估，不應將後續訪視工作全交由民間團體執行等，社家署提到，周五將邀集召開檢討會議，並請兒盟就案件說明。另外，針對保母強化督導，目前會先清查3歲以下出養兒童有多少人在保母系統中。

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了

親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了

虐童案超痛心！黃瓊慧秒送公文「要求5作法」

虐童案超痛心！黃瓊慧秒送公文「要求5作法」

關鍵字：

民進黨虐童

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

為何換掉1歲童前保母？　親友曝原因

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面