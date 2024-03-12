指虐童案「訪視機制失靈」　民進黨：國民黨幫蔣萬安卸責

▲國民黨主席朱立倫（中）今天親上火線批評民進黨政府。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市發生一起駭人虐童案，國民黨今（12）舉行記者會，要求民進黨應為「社會安全網」失能負責。對此，民進黨表示，此案悲劇發生令人感到憤怒與痛心，但國民黨指責完全是不實指控，此案地方主管機關相關訪視機制明顯失靈，國民黨不尋思如何檢討改進，反而第一時間只想著幫台北市長蔣萬安卸責，這是標準的心中只有政治盤算，毫無兒童權益。

民進黨發言人吳崢表示，社會安全網是民進黨政府的政策，執政八年至今，目前全國已有超過152處社會福利中心，聘用超過4609名各類專業人力，未來也將持續精進相關制度。

吳崢說，然而此案男童自去年9月從新北市轉介到台北市後，台北市社會局本應於每個月進行訪視，但從男童去年12月死亡後回頭追溯，發現台北市社會局最近一次訪視是2023年的9月26日。期間本該進行4次查訪的台北市社會局，只查訪了１次，直到男童受虐致死前，台北市社會局皆未察覺異狀，也未有任何動作，顯示台北市社會局訪視機制嚴重失靈。

吳崢表示，也難怪此事件一曝光，國民黨急著要為蔣萬安市長開脫卸責，國民黨此舉令人懷疑到底現在要檢討制度，防範類似事件未來繼續發生？還是只想利用這起悲劇作為政治攻防的工具？

除此之外，吳崢也表示，國民黨主打「社福專業」的不分區立委王育敏就是兒福聯盟現任董事，過去也曾擔任執行長。

吳崢說，男童於去年12月24日身亡，這段期間一直到昨天為止，從未見過兒福董事王育敏對此事表達隻字片語，甚至昨天都還在臉書上歡慶台中巨蛋開工剪綵，直到今日輿論炸鍋才趕忙檢討社會安全網。

吳崢質疑，兒福聯盟轉介的保母就是虐死男童的兇手，兒福聯盟難辭其咎。身為董事的王育敏難道沒有連帶責任？國民黨不檢討機制失靈的台北市長蔣萬安、督導不周的不分區立委王育敏，反倒第一時間忙著帶風向指責中央，到底是何居心？

吳崢強調，此事件發生各界深表痛心與憤怒，盼地方中央攜手合作強化社會安全網，不要再讓這樣的憾事發生。