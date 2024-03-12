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社會 社會焦點 保障人權

舅媽是殺童兇手！正妹議員候選人臉書湧罵聲　領有社工師執照

▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片鋪剛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓保母虐死1歲童，其丈夫的外甥女為前議員候選人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃資真／台北報導

北市1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭餵餿水、對折塞水桶，4個月後因長期束縛、罰站導致全身受毆打的傷勢無法癒合，血液鬱積，營養無法輸送而休克身亡，事實上劉姓保母丈夫的外甥女曾是議員候選人，力推動保相關議題，甚至領有社工師執照。

從劉姓保母的臉書上可以發現，丈夫曾是海軍陸戰隊的士官長，擁有自己的海釣船，而丈夫的外甥女為台大社工系畢業，領有合格社工師執照，曾分別在2020年、2022年參選過台北市立委與議員的選舉，選舉期間經常在臉書宣導動保議題，沒想到親戚卻淪為殺童兇手。

該名前議員候選人的臉書，目前也陸續有網友氣憤留言「你可憐的舅媽拔小朋友的指甲」、「一直支持妳的好親戚殺人了，可以去關心一下嗎？」、「妳那麼重視小動物，那劉家姊妹虐死小男童，妳的感想是？」

▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片鋪剛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲凱凱靈堂照。（圖／記者陳以昇翻攝）

凱凱於2023年9月經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母照護，卻遭到保母姊妹倆凌虐，每天只能吃剩的廚餘，整天被毆打，或是對折綁緊塞進水桶中凌虐，最終於12月24日不幸死亡。

法醫相驗結果發現，凱凱身上的傷勢明顯是遭人毆打，再加上被束縛約束，長時間維持站立等姿勢，導致血液及組織液鬱積，無法順利流通，也就是養分無法及時補充到需要修復的受傷部位，最終導致休克致死，目前劉姓姊妹倆雙雙遭檢方聲押獲准。

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