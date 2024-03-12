　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險片！台中男恍神闖紅燈險撞行人　警車在他後面秒攔查

記者白珈陽／台中報導

近期全台發生在行人穿越道的交通案件層出不窮，引起警方高度重視，昨（11）日下午台中市西屯區安和路與福玄路口，1名男子行走行人穿越道時，險遭1輛闖紅燈的藍色轎車碰撞，附近巡邏員警見狀立即上前攔查，對汽車駕駛葉姓男子開出闖紅燈加上未禮讓行人的罰單，共開罰8700元。

▲▼ 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲葉男闖紅燈險些撞上斑馬線上的行人。（圖／翻攝黑色豪門企業）

台中市第六警分局表示，協和派出所員警昨日下午4時50分執行巡邏勤務，巡經安和路、福玄路口時，發現前方自小客車闖紅燈且未禮讓行人，立即鳴笛示警，攔查該輛違規自小客車受檢。

監視器畫面顯示，1名男子於綠燈通行時沿斑馬線快步奔跑，左側卻有1輛闖紅燈的藍色轎車朝他快速接近，直到快要撞上了才停止，驚險的一刻讓男子嚇得頻往回頭看，下一秒警車就出現在藍車後方，將藍車攔查。

▲▼ 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲葉男違規闖紅燈差點撞到行人，警車立即上前攔查。（圖／翻攝黑色豪門企業）

警方調查，駕駛葉姓男子（62歲）供稱是因恍神才闖紅燈，警方依反道路交通管理處罰條例第44條（未禮讓行人）及第53條（闖紅燈）製單告發，分別開罰6000元及2700元，並各計3點交通違規點數。

警方呼籲，駕駛人行駛務必遵守號誌，並注意往來行人，警方也會持續加強宣導及取締，以維護用路人安全。

ET快訊
惡保母姊妹「害小吃店被炎上」　老闆委屈發聲明
康橋校車「車速66公里」　校方：駕駛停駛接受調查
黃仁勳曝AI新趨勢　2大廠飆漲停
00940通路吃不消！協力券商開戶導流元大投信　玉山證系統塞
快訊／1歲童遭保母虐死　兒福聯盟董事長14:30親上火線說明
快訊／小磨坊也出包！　被驗出禁用農藥
遭狼父性侵5次！　女兒求情「給爸爸自新機會」
惡保母「不是第一次虐童」！　親友怒爆內幕
快訊／冷氣團急凍！　5縣市低溫特報
棺木上放蘇昱鴻帥照　家屬淚喊：火來了，快跑
黃國昌老家拆了！　現場照曝
彰化小姊妹持續進步！妹胸管拔除　姊脊隨功能改善

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暗諷雞排妹「台灣認證破麻外銷日本」　彰化男判拘役15天

濫用禁藥隆乳害慘11女！駐汶萊大使史亞平丈夫遭判刑131月定讞

台北警KTV被控性騷！高雄同事幫調監視器喬和解　2人下場曝光

國三生割頸案法官將對「乾哥乾妹」裁定　可能結果3／21出爐

遭狼父性侵5次！她求情「給爸爸自新機會」　最終判決出爐

醉漢見到人就打！警壓制被控拗斷他手指　三重警駁：送司法查明

美籍YTR跳捷運置物箱咆哮「解放巴勒斯坦停火」　最高罰7500

把你煮熟放冰箱！高雄國小女師遭控霸凌學生　恐怖手法曝光

快訊／垃圾車自撞！女司機甩出車外全身傷　八里往關渡橋回堵中

椎心時刻！棺木上放殉職帥警照畫面曝　家屬淚喊：火來快跑

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

暗諷雞排妹「台灣認證破麻外銷日本」　彰化男判拘役15天

濫用禁藥隆乳害慘11女！駐汶萊大使史亞平丈夫遭判刑131月定讞

台北警KTV被控性騷！高雄同事幫調監視器喬和解　2人下場曝光

國三生割頸案法官將對「乾哥乾妹」裁定　可能結果3／21出爐

遭狼父性侵5次！她求情「給爸爸自新機會」　最終判決出爐

醉漢見到人就打！警壓制被控拗斷他手指　三重警駁：送司法查明

美籍YTR跳捷運置物箱咆哮「解放巴勒斯坦停火」　最高罰7500

把你煮熟放冰箱！高雄國小女師遭控霸凌學生　恐怖手法曝光

快訊／垃圾車自撞！女司機甩出車外全身傷　八里往關渡橋回堵中

椎心時刻！棺木上放殉職帥警照畫面曝　家屬淚喊：火來快跑

卡住解放軍！　美菲研擬緊貼巴士海峽建港口「離台不到200公里」

新科藍委被網軍鎖定？　黃揚明曝共通點：民進黨開始準備2028

快訊／海地總理請辭！　曾遭國內幫派威脅推翻

惡保母虐死男嬰！黃珊珊喊「嚴懲施虐者」　再籲社工靈敏度要提升

惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

長榮航空4／12開航高雄–香港　機票下殺2298元起

黃凱祥／人類享受高人一等的感覺　男女平等真的可能？

迷路法鬥跳上機車找家！　「開心逛派出所」俏皮吐舌萌翻員警

研究：新冠肺炎導致全球平均預期壽命「縮短1.6年」

三問綠營不在籍投票違反哪條憲法？　國民黨：已有115個國家實施

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

「3度訪視」男童無異狀？兒福聯盟：不可能脫光

即／北市貴族學校校車翻覆　25名學生、1駕駛待救

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

餐廳轉型高檔百家樂賭場　15美女荷官隨便挑

保母虐死1歲童！醫怒齊發聲　留言一面倒「死刑」

更多熱門

相關新聞

基隆殉職警火化場畫面曝　家屬淚喊：火來快跑

基隆殉職警火化場畫面曝　家屬淚喊：火來快跑

基隆八堵分駐所2月29日遭簡姓男子開車衝撞，導致24歲警員蘇昱鴻傷重不治，蘇昱鴻告別式今（12）日在板橋殯儀館舉行，告別式結束後，禮儀人員會陪同家屬將棺木移靈至火化場進行誦經儀式，家屬也在現場喊「火來了，快跑」，陪伴走過最後一哩路。

越南夜店毒趴172人被抓　大型警備車跑4趟

越南夜店毒趴172人被抓　大型警備車跑4趟

撞死警連奪2命後遭區間車輾斃　苦命媽未設靈堂今火化

撞死警連奪2命後遭區間車輾斃　苦命媽未設靈堂今火化

基隆警蘇昱鴻送火化！　長官同仁敬禮淚別

基隆警蘇昱鴻送火化！　長官同仁敬禮淚別

基隆殉職警今告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

基隆殉職警今告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

關鍵字：

行人穿越道斑馬線交通違規闖紅燈未注意行人台中影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面