驚險片！台中男恍神闖紅燈險撞行人　警車在他後面秒攔查

記者白珈陽／台中報導

近期全台發生在行人穿越道的交通案件層出不窮，引起警方高度重視，昨（11）日下午台中市西屯區安和路與福玄路口，1名男子行走行人穿越道時，險遭1輛闖紅燈的藍色轎車碰撞，附近巡邏員警見狀立即上前攔查，對汽車駕駛葉姓男子開出闖紅燈加上未禮讓行人的罰單，共開罰8700元。

▲葉男闖紅燈險些撞上斑馬線上的行人。（圖／翻攝黑色豪門企業）

台中市第六警分局表示，協和派出所員警昨日下午4時50分執行巡邏勤務，巡經安和路、福玄路口時，發現前方自小客車闖紅燈且未禮讓行人，立即鳴笛示警，攔查該輛違規自小客車受檢。

監視器畫面顯示，1名男子於綠燈通行時沿斑馬線快步奔跑，左側卻有1輛闖紅燈的藍色轎車朝他快速接近，直到快要撞上了才停止，驚險的一刻讓男子嚇得頻往回頭看，下一秒警車就出現在藍車後方，將藍車攔查。

▲葉男違規闖紅燈差點撞到行人，警車立即上前攔查。（圖／翻攝黑色豪門企業）

警方調查，駕駛葉姓男子（62歲）供稱是因恍神才闖紅燈，警方依反道路交通管理處罰條例第44條（未禮讓行人）及第53條（闖紅燈）製單告發，分別開罰6000元及2700元，並各計3點交通違規點數。

警方呼籲，駕駛人行駛務必遵守號誌，並注意往來行人，警方也會持續加強宣導及取締，以維護用路人安全。