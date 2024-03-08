指2任警政署長都涉足88會館　吳子嘉公開道歉獲撤告不起訴

▲警政署長黃明昭被指涉足88會館，因吳子嘉公開道歉澄清後撤回誹謗告訴。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉，去年3月間在網路節目中，指前、現任警政署長陳嘉欽、黃明昭，都曾到過博弈洗錢大亨郭哲敏的88會館，2任署長不滿名譽與警譽受損，憤而委任律師提告妨害名譽，吳子嘉事後在電子報公開澄清道歉，陸續獲得陳嘉欽、黃明昭原諒撤告，台北地檢署8日處分不起訴吳子嘉。

吳子嘉在2023年3月22日在風傳媒「下班瀚你聊」網路節目，談到當時掀起檢警風紀問題的88會館不當招待飲宴一事，指出警政署長黃明昭自己在擔任警政署長前，曾涉足「88會館」，前警政署長陳家欽也出入過88會館。

現任的警政署長黃明昭在隔天就舉行記者會嚴正駁斥，未曾去過88會館，如曾涉足，將辭去警政署長一職。黃明昭並呼籲吳子嘉儘速公布照片或影片，接受公眾檢驗。

因吳子嘉遲未回應，黃明昭與陳家欽分別委由律師提告，指控吳子嘉涉嫌基重誹謗罪，吳子嘉挨告後，先是在2023年11月29日，透過美麗島電子報及網路直播節目澄清，誤會陳家欽有出入88會館，同年12月獲陳家欽同意撤告；之後吳子嘉再次在公開向黃明昭道歉，黃明昭未息訟止爭，也具狀撤回告訴。