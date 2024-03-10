狂騙4年！PTT西斯板女神炎上　辣照被抓包「全是盜圖」急刪了

▲有鄉民發現西斯板女神都是盜圖。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

PTT西斯板（SEX）有時會有火辣女網友分享性感照，不過，最近一位西斯板鄉民女神被抓包根本是盜圖，甚至疑似還用AI生成圖片，「到底是不是男的也還不知道，從2020年騙到2024年，這也厲害了」，掀起話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「sex板為何暴動了？」貼出西斯板女神「whygirl45(我不是墨墨 IG也不是)」發文頁面，文中表示，有網友被抓包whygirl45 全是盜圖、AI生成圖，疑似從2020年騙到2024年。

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實際查看pttweb 上的備份原文最新一篇，原本留言處還一面倒大推文中的情趣服裝照，但從300多樓開始，突然有人貼出一位部落客的IG帳號爆料，「在國外生活的是另一個人。」

一比下來眾人驚呆，因為whygirl45 光是FB、IG大頭貼就是假的，根本就是部落客發過的照片。有網友便私訊苦主，發現部落客確實是受害者，女方還無奈表示，「因為她，我都直接不更新了。」事後，whygirl45 似乎已將所有發文，共60篇全數刪除。

▲原文似乎都被刪除，不過仍能看到備份。（圖／翻攝自PTT）

不過，許多人在刪文前湧入whygirl45 的貼文狂噓，「整天說自己多淫蕩，但發來發去都那幾張，詐騙？」「難怪看XX照很眼熟，原來真是用以前的照片重複發文。」八卦板不少網友則是傻眼，「一群男的崩潰笑死」、「大翻車，網路一堆騙子」、「底下推文還有人買過他的原味內褲，笑死」、「可憐啊！到底什麼人會被騙四年？」