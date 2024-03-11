美維吉尼亞州小飛機「墜毀樹林」載5人全數喪命　現場燒成焦黑

▲美國一架小飛機墜毀維吉尼亞州西部樹林中，機上5人全數當場死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國維吉尼亞州巴斯郡（Bath County）當地9日下午3時左右，一架小型飛機在西部州界附近的樹林中墜毀，機上載有4名成年人與1名未成年青少年，不幸的是，包含飛行員在內的5人當場死亡。據路透社取得的照片顯示，消防人員已出動至現場，飛機殘骸冒出白色濃煙，周圍草木被燒得焦黑。

根據CNN報導，美國聯邦航空總署（FAA）證實失事飛機是一架由以色列航太工業（IAI）生產的1125 Astra雙引擎噴氣式飛機，當天下午3時左右在維吉尼亞州西部溫泉城（Hot Springs）英格爾斯機場（Ingalls Field Airport）附近的樹林裡墜毀。

維吉尼亞州警方發言人蓋勒（Corinne Geller）表示，據目前所知，這架小型私人飛機上似乎有4名成年人與1名青少年，包含飛行員在內5人當場身亡，州警正在與FAA和美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作調查中，以利確認飛行軌跡、墜機原因以及機上乘客身分。

另據福斯新聞報導，巴斯郡機場管理局（Bath County Airport Authority）局長福特（Jeff Ford）表示，這架飛機在墜機前曾經通報需要緊急降落，但屬於何種緊急情況並不清楚，而且飛機並不是從英格爾斯機場起飛的。