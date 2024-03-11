　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

▲桃園家扶中心扶幼主委交接

▲桃園家扶中心第六任主委陳鄭權（左）交棒給第七任主委謝文卿（右）。（圖／家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園家扶中心10日於中壢區古華飯店，舉行「第6、7任扶幼主委交接暨志工表揚感恩餐會」活動。在家扶基金會執行長周大堯監交下，第六任扶幼主委陳鄭權交棒給第七任主委謝文卿；出席活動的市長張善政並在活動中，表揚30名資深志工、3名卸任志工隊隊長。

卸任主委陳鄭權，人稱律師界的林肯，擔任主委將近1500多個日子裡，除了自己投注相當的資源，更是發揮自己的社會影響力號召更多人投入家扶公益、也讓家扶的委員會有更多不同專業的學者或仕紳加入。只要家扶有活動，他都會盡量排開律師公務及其他工作，出席參與與號召，只要家扶有需要，他就在那!! 更期勉自己卸任了還要繼續做，與家扶同在。

▲桃園家扶中心扶幼主委交接

▲桃園家扶中心榮譽扶幼主委黃木添（左三)致贈卸任紀念品給第6任主委陳鄭權。（圖／家扶中心提供）

新上任主委謝文卿於民國92年因緣際會進入扶委會，支持扶幼工作超過20年，現為桃園市私立有得雙語中小學董事長，長年投資在多元教育方面，該校強調培養出來的孩子不只是認真讀書而已，還要會玩會感恩能惜福，堪稱桃園教育界的翹楚，該校每年校慶辦理時，亦結合公益理念舉辦義賣活動與捐贈。

另外，北區國稅局主秘沈榮泉先生致贈其畫作給謝文卿主委的交接禮，亦在今天由市長張善政拍賣，由林金柳委員喊價20萬元購得，悉捐桃園家扶中心。▲桃園家扶中心扶幼主委交接

▲謝文卿捐出賀禮畫作義賣20萬悉捐家扶。（圖／家扶中心提供）

桃園家扶中心長期在地對經濟扶助、兒少保護與寄養服務提供全面的家庭照顧服務與計畫，除了第一線社工的努力，更有賴志工團隊的支持與協助才能順利執行服務，相當感謝扶幼委員、志工夥伴等後援團體對桃園家扶中心推廣各項扶幼工作不遺餘力，期盼號召更多有志之士繼續支持家扶中心的扶幼工作，也希望未來能夠將服務拓展到更多需要的弱勢兒少。

包括曾擔任多年家扶中心扶幼主委的前立委黃木添、前扶幼主委張建隆、立法委員魯明哲、市議員舒翠玲、黃婉如、黃崇真、魏筠、市府社會局副局長蔡逸如、中壢區長李日強、家扶基金會執行長周大堯、桃園家扶中心扶幼主委謝文卿等均一同出席活動。

ET快訊
炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！　16家食品業者緊急下架
男住摩鐵「退房全血」被丟包慘死　涉案1男1女抓到了
她「一直喊好累」…竟心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違9年！2025台灣燈會桃園相見　蘇俊賓：打造最美燈會

一家五口4人是志工　桃園家扶40年資深志工黃淑鈴笑談情緣

正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤平安米糕龜

桃園「青年月」青年嘉年華登場　展現青年世代創意能量

志航國小搶招新生「校園開放」　另類校園博覽會吸引新生家長

許輔稱茶、咖啡與蘇丹紅同類致癌物　產茶大縣南投立委怒轟：下台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

「汐東線」沒廠商要做流標　捷運局曝原因：缺工、原料漲

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

睽違9年！2025台灣燈會桃園相見　蘇俊賓：打造最美燈會

一家五口4人是志工　桃園家扶40年資深志工黃淑鈴笑談情緣

正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤平安米糕龜

桃園「青年月」青年嘉年華登場　展現青年世代創意能量

志航國小搶招新生「校園開放」　另類校園博覽會吸引新生家長

許輔稱茶、咖啡與蘇丹紅同類致癌物　產茶大縣南投立委怒轟：下台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

「汐東線」沒廠商要做流標　捷運局曝原因：缺工、原料漲

睽違9年！2025台灣燈會桃園相見　蘇俊賓：打造最美燈會

一家五口4人是志工　桃園家扶40年資深志工黃淑鈴笑談情緣

正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

吃海龜集體中毒9死「無解毒劑」　醫：就算活下來，嚴重恐也癱瘓

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤平安米糕龜

快訊／不敵世界第1　李哲輝、楊博軒法國羽球公開賽奪亞軍

桃園「青年月」青年嘉年華登場　展現青年世代創意能量

志航國小搶招新生「校園開放」　另類校園博覽會吸引新生家長

台灣山神獸現蹤！太魯閣15年首次中低海拔拍到水鹿

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

地方熱門新聞

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

汐東線流標　捷運局曝原因

台南安平區民宅清晨洗衣機火警成功疏散住戶1人

2024台灣燈會安平、高鐵兩大展區精彩節目不斷

產茶大縣南投駁斥茶和咖啡致癌、立委轟許輔下台

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤米糕龜

志航國小校園博覽會吸引新生家長

桃園青年嘉年華　展現青年世代創意能量

舒緩都市熱島效應　新北2處獲台灣景觀優質獎

三峽綠茶季3／16登場　北大野餐派對品好茶

環境永續行動愛地球　五股棲地嘉年華千人齊聚

桃園家扶中心 新任扶幼主委謝文卿

睽違9年！　2025台灣燈會桃園相見　

更多熱門

相關新聞

全台第一全英語青少年獅會　有得少獅會成立

全台第一全英語青少年獅會　有得少獅會成立

桃園市有得實驗教育機構與國際獅子會300B5區，為鼓勵高中部學生投入公益服務、與國際接軌，在獅子會內壢分會輔導下，15日於有得機國際會議廳，舉行「有得少獅會」成立大會，由徐鈺婷同學擔任首屆會長，而這也是全台第一個全英語的青少年獅子會、300B 5區成立的首支少年獅子會，未來將在不影課業下，落實校園服務與社會公益交流。

桃園家扶中心表揚　36名資深暨績優志工

桃園家扶中心表揚　36名資深暨績優志工

陳美琦堅強守護家庭　榮獲「2022自強母親」

陳美琦堅強守護家庭　榮獲「2022自強母親」

桃園家扶志工授證表揚　鄭文燦道致謝

桃園家扶志工授證表揚　鄭文燦道致謝

桃機十週年公益一日遊

桃機十週年公益一日遊

關鍵字：

桃園家扶中心扶幼主委謝文卿陳鄭權

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

她「一直喊好累」…半年後心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

2男1女摩鐵退房　清潔工驚見全是血

汐東線流標　捷運局曝原因

泫雅、龍俊亨遊泰國「甜蜜牽手約會」

上海女模「穿韓服」稱：看見中國的美

OL「陰道狂出水」無解！醫揪關鍵原因

林襄暴瘦！皮包骨照嚇壞一堆人　本人驚恐回應了

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面