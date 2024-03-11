桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

▲桃園家扶中心第六任主委陳鄭權（左）交棒給第七任主委謝文卿（右）。（圖／家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園家扶中心10日於中壢區古華飯店，舉行「第6、7任扶幼主委交接暨志工表揚感恩餐會」活動。在家扶基金會執行長周大堯監交下，第六任扶幼主委陳鄭權交棒給第七任主委謝文卿；出席活動的市長張善政並在活動中，表揚30名資深志工、3名卸任志工隊隊長。

卸任主委陳鄭權，人稱律師界的林肯，擔任主委將近1500多個日子裡，除了自己投注相當的資源，更是發揮自己的社會影響力號召更多人投入家扶公益、也讓家扶的委員會有更多不同專業的學者或仕紳加入。只要家扶有活動，他都會盡量排開律師公務及其他工作，出席參與與號召，只要家扶有需要，他就在那!! 更期勉自己卸任了還要繼續做，與家扶同在。

▲桃園家扶中心榮譽扶幼主委黃木添（左三)致贈卸任紀念品給第6任主委陳鄭權。（圖／家扶中心提供）

新上任主委謝文卿於民國92年因緣際會進入扶委會，支持扶幼工作超過20年，現為桃園市私立有得雙語中小學董事長，長年投資在多元教育方面，該校強調培養出來的孩子不只是認真讀書而已，還要會玩會感恩能惜福，堪稱桃園教育界的翹楚，該校每年校慶辦理時，亦結合公益理念舉辦義賣活動與捐贈。

另外，北區國稅局主秘沈榮泉先生致贈其畫作給謝文卿主委的交接禮，亦在今天由市長張善政拍賣，由林金柳委員喊價20萬元購得，悉捐桃園家扶中心。

▲謝文卿捐出賀禮畫作義賣20萬悉捐家扶。（圖／家扶中心提供）

桃園家扶中心長期在地對經濟扶助、兒少保護與寄養服務提供全面的家庭照顧服務與計畫，除了第一線社工的努力，更有賴志工團隊的支持與協助才能順利執行服務，相當感謝扶幼委員、志工夥伴等後援團體對桃園家扶中心推廣各項扶幼工作不遺餘力，期盼號召更多有志之士繼續支持家扶中心的扶幼工作，也希望未來能夠將服務拓展到更多需要的弱勢兒少。

包括曾擔任多年家扶中心扶幼主委的前立委黃木添、前扶幼主委張建隆、立法委員魯明哲、市議員舒翠玲、黃婉如、黃崇真、魏筠、市府社會局副局長蔡逸如、中壢區長李日強、家扶基金會執行長周大堯、桃園家扶中心扶幼主委謝文卿等均一同出席活動。