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果粉注意！iOS 18定6月公開　Siri支援ChatGPT

▲iOS 18。（圖／MacRumors）

▲iOS 18即將登場。（圖／MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

iOS 18即將登場！預計在今年6月的蘋果年度開發者大會 WWDC上公開，並於9月發布，外媒《MacRumors》指出， iOS 18 將為 Siri 和許多內置應用程式提供受 ChatGPT 啟發的新生成式AI功能，蘋果還計劃向消息應用程序添加 RCS 支援，以改善 iPhone 和 Android 設備之間的短訊體驗。

蘋果執行長庫克多次透露，蘋果正在研究生成式人工智慧，並計劃「今年稍後」分享細節。市場預期，未來iPhone 16手機也將為了支援ChatGPT，進一步擴充核心硬體。

由於去年11月，蘋果宣布將從 2024 年「稍後」開始在 iPhone 上的訊息應用程式中支援跨平台訊息傳遞標準 RCS，因此根據該時間範圍，它很可能是 iOS 18 的功能。

RCS 支援應該會為 iPhone 和 Android 裝置之間的預設訊息體驗帶來以下改進：

1、更高解析度的照片和視頻
2、音訊訊息
3、打字指示器
4、閱讀功能
5、iPhone 和 Android 裝置之間的 Wi-Fi 訊息傳遞
6、群組聊天功能升級，包括 iPhone 用戶能夠離開包含 Android 用戶的對話

外媒指出，這些現代功能已經可以透過 iMessage 使用藍色氣泡進行 iPhone 到 iPhone 的對話，並且許多功能也可以在第三方訊息應用程式中使用，例如 WhatsApp 和 Telegram。 iPhone 上的 RCS 支援將把該功能擴展到訊息應用程式中的綠色氣泡。

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