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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委提案不在籍納境外「通訊投票」　柯建銘憂違憲

▲▼民進黨團召開『國民黨毀憲亂政 莫此為甚』回應記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

「不在籍投票」將是本屆國會重要攻防焦點，行政院版草案明定「公投移轉投票」，國民黨立委陳菁徽、葛如鈞版本則分別納入為境外國民考量的「通訊投票」相關規定。不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（10）應詢說，因為《憲法》規定秘密投票，通訊投票、海外投票可能違憲。

目前立法院共有4版本「全國性公民投票不在籍投票法」草案待審，行政院版規定，未來有公投投票權者可在60天前申請移轉投票；陳菁徽、葛如鈞分別提案，使公投納入移轉投票、特設投票所投票、通訊投票等方式；國民黨立委牛煦庭版本則進一步擴大適用範圍，將正副總統、立委、地方選舉、公投案均納入不在籍投票範疇。

對於不在籍投票立法議題，柯建銘今天上午受訪說，「不在籍投票」也進來（指被提案）了，這也是違憲的，《憲法》規定秘密投票，指的是移轉投票可以，但對於通訊投票、海外投票，若在中國投票，一定是在中國的監視下投票，怎麼秘密投票？而且海外投票亦是如此。

柯建銘表示，這些票要送回台灣、然後再開票，不是只有技術的問題，而且也是違憲、違法的問題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，國民黨又來了，總統選不贏，就想方設法要改變遊戲規則，他們除了提出總統大選改「二輪投票」這樣的違憲主張，現在又端出總統大選適用不在籍投票的法案。

吳思瑤表示，不論是通訊投票或是境外投票都有相當高的技術門檻，在選票運輸的過程，容易產生弊端，在通訊投票也要有相當嚴密的資訊安全保護，這些都需要嚴謹配套，不是說上路就上路那麼簡單。

吳思瑤質疑，國民黨的不在籍投票等於是大辣辣為中國介選大開後門，投票者很容易受到投票所在地的社會氛圍、意識形態所干預。

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關鍵字：

公民投票不在籍投票違憲問題法律爭議國會攻防

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