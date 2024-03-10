烏克蘭愛國者系統「炸成火球」畫面曝光　俄極音速飛彈命中車隊

▲烏克蘭愛國者系統被俄軍轟爆。（圖／翻攝自X，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打至今2年多，就在這周末，俄羅斯一架無人機在烏克蘭東部波克羅夫斯克（Pokrovsk）外圍發現烏克蘭愛國者系統車隊之後，俄軍立刻發射一枚極音速飛彈並成功擊中烏軍車隊，現場瞬間炸出巨大火球。這是俄軍開戰以來第一次成功找到並擊中烏軍愛國者車隊，造成烏軍損失愛國者系統，烏軍的愛國者系統操作員恐已喪命。

2x ????????German Supplied M901 Launchers for the MIM-104 PAC-2 Mobile Patriot Air Defence System were destroyed by an Russian OTRK „Iskander“ Ballistic Missile near Sergeevka.



This is the first confirmed Loss of such pic.twitter.com/A3Ws49kgrp — WarVehicleTracker (@WarVehicle) March 9, 2024

Forbes報導，這支烏克蘭軍方車隊至少包括2組裝在卡車上的愛國者地對空飛彈發射裝置，在俄羅斯無人機發現他們的行蹤之後，俄羅斯伊斯坎德爾極音速地對地飛彈機組人員立即應對，瞄準烏軍，並從數英里外的地方發射飛彈，直接命中烏軍車隊。

烏克蘭2組愛國者系統爆炸，幾乎可以肯定烏軍操作人員也喪命。這是俄羅斯對烏克蘭戰爭開打以來，第一次成功並瞄準命中烏克蘭愛國者系統。

就在上個月，烏克蘭愛國者飛彈擊落多達12架俄羅斯空軍轟炸機。移動發射裝置與雷達、指揮站等同樣都是烏克蘭防空系統的關鍵組成元素，且愛國者經常成功攔截擊落俄羅斯伊斯坎德爾極音速飛彈，但這僅限於戒備狀態，並不包括烏軍在射擊位置之間的轉移過程。目前尚不清楚烏克蘭愛國者操作人員在轉移過程中沒有做防空掩護的原因。