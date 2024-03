烏克蘭愛國者系統「炸成火球」畫面曝光　俄極音速飛彈命中車隊

▲烏克蘭愛國者系統被俄軍轟爆。(圖/翻攝自X,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

俄烏戰爭開打至今2年多,就在這周末,俄羅斯一架無人機在烏克蘭東部波克羅夫斯克(Pokrovsk)外圍發現烏克蘭愛國者系統車隊之後,俄軍立刻發射一枚極音速飛彈並成功擊中烏軍車隊,現場瞬間炸出巨大火球。這是俄軍開戰以來第一次成功找到並擊中烏軍愛國者車隊,造成烏軍損失愛國者系統,烏軍的愛國者系統操作員恐已喪命。

2x ????????German Supplied M901 Launchers for the MIM-104 PAC-2 Mobile Patriot Air Defence System were destroyed by an Russian OTRK „Iskander“ Ballistic Missile near Sergeevka.



This is the first confirmed Loss of such pic.twitter.com/A3Ws49kgrp