二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

▲台中二寶爸街頭鬥牛遭蓋火鍋，竟惱羞拿球砸人...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中45歲鄭姓二寶爸2021年11月到南屯區豐樂籃球場打球，但不滿遭17歲高中生「蓋火鍋」，後來洗球時，竟突然用球猛力砸向少年頭部，導致對方臉部挫傷、腦震盪，挨告傷害。鄭男不服上訴，如今高等法院台中分院認定鄭男可能不知少年未成年，本月二審改判拘役45天，全案仍可上訴。

根據判決書，當時鄭男在籃球場各自組隊，與高中生展開3對3鬥牛，但他投籃時遭對方「蓋火鍋」，竟惱羞在洗球時不講武德「偷襲」，突然拿球砸向對方的臉，導致兩隊人馬當場爆發口角，少年也因此受傷。

事後，鄭男辯稱，少年戴口罩，他不知道對方未成年，而且少年趁他投籃時，「無故使用非籃球所允許的動作」，握拳朝他胸口推擠，害得他差點摔倒受傷，才讓他憤而用球砸向對方。

不過，鄭男出庭時又改口，稱是高中生推他，害他在空中失去重心，球才飛出去砸中對方。台中地院法官審理時，依照在場證人證詞，認定鄭男對未成年人犯傷害罪，判拘役50天，可易科罰金5萬元。但鄭男不服上訴，強調當時不知對方未成年。

對此，台中高分院二審時認為，豐樂籃球場並不位在校園，何況少年已近17歲，身型與一般成年人並無二致，還戴著口罩，現場也僅2名未成年，其餘都是成年人，確實沒有客觀證據證明被告知曉對方未成年，基於罪證有疑利於被告原則，本月15日改判拘役45天，可易科罰金4.5萬元。