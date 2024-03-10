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全台有雨！　明變天再轉冷

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周一全台降雨機率高。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周一全台有雨！中央氣象署表示，周一鋒面通過，各地水氣偏多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，南部也可能出現零星短暫陣雨，且此波冷空氣有機率接近大陸冷氣團等級。

氣象署指出，今天清晨各地仍偏冷，預測低溫中部以北及東北部12至14度，其他地區約15至18度；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，預測北部及東半部高溫回升到17至20度，中南部介於20至23度間。

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氣象署說，天氣方面，由於中層水氣較多，各地雲量也偏多，除東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部及澎、金、馬也有零星短暫雨的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周一鋒面逐漸通過東北季風隨後增強，此波冷空氣有機率接近冷氣團等級，各地白天起氣溫就會稍下降；由於鋒面通過，各地水氣偏多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，南部也可能出現零星短暫陣雨。

氣象署提到，周一至周二清晨若水氣、氣溫條件配合，中部以北3500公尺以上高山，可能有路面結冰或零星降雪的機率。

氣象署表示，預計此波東北季風或冷氣團將持續影響周二、周三，由於降雨較為趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣，但迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區仍有零星短暫雨。

氣象署指出，周四東北季風或冷氣團減弱，環境風向逐漸轉偏東至東南風，北部及東北部氣溫回升，東半部有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五、周六環境風向為偏東至東南風，華南水氣不定時移入台灣，中層水氣仍多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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