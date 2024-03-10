山立和八達兩公司捐地興建市民活動中心　張善政頒發感謝狀

▲市長張善政頒發感謝狀給八達交通公司經理許皓程。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政9日出席觀音區「保生市民活動中心預定地捐贈典禮」表示，山立通運公司及八達交通公司捐贈土地造福鄉里，這也是他上任後第一件土地捐贈案，市府會盡快變更地目，並規劃運用台電促協金及中油三接回饋金支應興建經費，盼加速完成保生市民活動中心，滿足觀音區市民集會活動所需。

▲市長張善政頒發感謝狀給山立通運公司總經理許峰睿。（圖／新聞處提供）

張市長特別頒發感謝狀，表揚山立通運公司及八達交通公司的善舉。張市長提到，地方鄉親非常關心多功能活動中心的興建計畫，並提出許多需求，這項計畫最困難的部分就是取得土地，很榮幸代表市府接受山立及八達交通兩家公司自費購買土地並捐贈市府使用，協助市府推動地方建設。

觀音區公所表示，原保生市民活動中心土地為私人所有，近來地主欲取回土地另作他用，感謝山立與八達2家交通公司的協助，特別購買觀音區茄苳坑段對面厝小段1013地號土地，土地面積1,715平方公尺、價值新臺幣933萬元，已於113年1月9日完成贈與登記，後續將由觀音區公所廣納地方民意及需求，妥適規劃興建活動中心。

包括市議員許更生、民政局副局長藍品畯、觀音區長劉草典、山立通運公司總經理許峰睿、八達交通公司經理許皓程等均一同出席活動。