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屏東市植樹送愛「2000盆栽+1000株樹苗」　民眾熱絡響應

▲屏東市公所9日在千禧公園舉辦植樹節活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市公所9日在千禧公園舉辦植樹節活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

全球暖化加劇，為提倡節能減碳多種樹的友善環境理念，屏東市公所於今(9)日在千禧公園舉辦植樹節活動，鼓勵市民朋友種樹造林愛地球，現場準備了2000份盆栽及1000株樹苗，民眾熱情響應。

這項活動自上午9點展開，市民朋友排隊領取換苗木，現場還有創意盆栽手作教學，許多家長帶著小朋友一起參與，讓植樹減碳的環保理念透過實際行動向下扎根。

市公所邀請民眾啟動環境行動力，共同打造一座城市森林，將關心環境、愛護林木的心，延伸至每個人日常生活中。

▲屏東市公所9日在千禧公園舉辦植樹節活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市公所9日在千禧公園舉辦植樹節活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

簡單的開幕儀式後，周佳琪市長和市民代表、里長等與會人員前往公園內，共同植下茄苳樹苗，並留影紀念，期待幾年後綠意盎然的公園新面貌。

今年植樹節特別感謝農業部林業及自然保育署屏東分署協助提供樹苗1000千株，讓民眾享受蒔花弄草的樂趣。

周佳琪市長表示，減碳是全世界關注議題，市公所管理維護的公園綠地超過36.4公頃，可發揮至少1萬噸的固碳量；並且今年度將逐步汰換全市9千多盞傳統鈉燈，換裝成LED燈，換裝完成後將可節電約72%。感謝市民朋友熱情參與友善環境的植樹活動，只要每人多種一棵樹，就能為減緩地球暖化盡一份心力，好樹種更多、好事也多更多，綠美化環境多多益善。

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