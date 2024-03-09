園長拉幼兒幫議員慶生！家長轟「從小就要拍馬屁？」　本人揭淵源澄清

▲幼兒園師生替議員蘇泓欽慶生 。（圖／翻攝蘇泓欽臉書）



記者崔至雲／台北報導

新北市議員蘇泓欽昨日在臉書上PO出自己與一群幼兒園小孩合照的照片，更寫下，「每一年都很開心與幼兒園小朋友分享大家送來的生日蛋糕」。但《ETtoday新聞雲》收到一位「鶯歌幼兒園憤怒的家長」不滿爆料，認為自己的小孩去幫蘇泓欽慶生，不知道是誰做的決定？他還是看臉書才知道，請問公立幼兒園給的教育，是教小小孩從小要拍馬屁嗎？

蘇泓欽昨日在臉書上表示，「每一年都很開心與幼兒園小朋友分享大家送來的生日蛋糕！收到了孩子們及老師們用心勞作的可愛卡片！泓欽的生日願望，大家身體健康！平安快樂！」。

不過一名家長不滿說，「我要反映一個很離譜的事情，新北市立鶯歌幼兒園居然拉我的小孩去幫蘇泓欽議員慶生，不知道是誰做的決定？但我居然是從臉書上看到自己的小孩，被園方帶去幫一個議員慶生，請問我的小孩去上學，是為了幫政治人物宣傳或是慶生嗎？」該名家長更怒轟，公立幼兒園給的教育，難道是教小小孩，從小就要拍民代馬屁嗎？最後也署名「鶯歌幼兒園憤怒的家長敬上」。

經記者詢問後，蘇泓欽說明，平常生日常會收到很多蛋糕，每年生日也都會拿到鶯歌幼兒園跟師生分享，該校也是他父親、前議員蘇有仁當年爭取下來的幼兒園，因此對該校有很特殊的感情。

鶯歌幼兒園吳姓園長則說，每年蘇泓欽都會到學校跟學生分享蛋糕，昨天上午學生剛好在戶外做防災演練，進行完後全校約157位學生就一起在戶外享用蛋糕，而小朋友為了謝謝蘇泓欽的分享，也送出自己的畫作。

對於有家長不滿，吳姓園長坦言，過去蘇泓欽每年都會分享蛋糕，以往確實沒有家長反映過，這部分會再思考一下如何跟家長溝通，但是有議員要來，校方也無法拒絕。





