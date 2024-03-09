開2桌請吃殺豬飯！友喝醉「上廁所摔成植物人」　全場都GG

▲男子請吃飯竟慘挨告。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

請客吃飯竟被告上法院。中國大陸貴州一名劉姓男子邀請13人到家中吃殺豬飯（當地傳統歲晚年飯）並把酒言歡，未料劉姓賓客上廁所時摔倒昏迷，送醫後被診斷為植物人。劉男等人遭劉賓家屬提告後，法官宣布劉男及客人共13人應賠償人民幣17.8萬（約新台幣78萬）。

據《紅星新聞》報導，劉男2022年春節前夕邀請劉賓等總共13人到家中作客，劉男席間先後與1桌9人、1桌4人的客人們划酒拳。但劉賓席間上廁所時疑不勝酒力，摔倒在廁所內昏迷不醒，其他人直到喝完酒才發現劉賓倒在廁內。

然而，劉男等人見狀選擇把劉賓送回家，等劉賓家人見他遲遲未醒送醫，劉賓已因嚴重腦損傷被醫師判定為植物人。劉賓家屬憤而對劉男與另外12名賓客提告。

三穗縣人民法院審理後，認為劉賓作為有完全行為能力的成年人，應當認識到過量飲酒帶來的後果卻沒重視，是事件的主要原因，應當負擔損害後果的主要責任。

劉賓家屬與13名被告今年3月5日在法官調解下達成和解，由劉男與12名客人共同賠償17.8萬，其中9人承擔12.3萬（約新台幣54萬），另4人負擔5.5萬（約新台幣24萬）。

法官也提醒，若飲酒者因被強迫勸酒、意識不清遭灌酒、不能喝酒卻被迫喝酒，或因酒醉失去行為能力、意識不清而發生損害後果，同桌飲酒者就須負相關責任。

◎禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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