台中少年檢舉幼兒園前違停！家長壓制搶手機　加重判3月徒刑

▲台中一名少年拍照下車輛違停的照片，遭幼兒園家長壓制、搶奪手機。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名孫姓少年不滿某幼兒園前有許多車輛慣行併排違停、阻礙交通，拿起手機拍下違規畫面，遭35歲邱姓男車主、家長壓制、搶奪手機。對此，一審法官依對少年犯強制罪，判邱男3月有期徒刑，可以易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，邱男2023年2月2日下午5時30分許，看到孫姓少年持手機對路邊違停車輛拍照檢舉，竟出手從背後環抱、拉扯，要求對方交出手機並刪除拍攝的照片。孫男掙脫後，逃到附近超商求助，但邱緊追在後，並在店內追逐孫，將其逼到角落後，拿走手機跟眼鏡。

直到店員報警，員警到場後，邱男才道歉並將手機、眼鏡歸還。孫母到場將孩子帶回，並於隔日報警提告。

邱男到案後不否認有拉扯，但否認有犯法。他強調，沒有要搶孫男手機，單純因為該處為幼兒園，想問對方在拍攝甚麼照片，但對方挑釁他，所以才會請對方等警方到場解釋，沒有阻擋孫男離開，且孫母親到場後，他也有道歉。

法官勘驗監視器畫面，認為邱男雖辯稱無妨害自由，卻被拍攝到拉扯、抱住孫男，還追對方到超商內、出言逼迫刪除照片、搶奪手機等，因此辯解實屬臨訟卸責之詞，並無可採。

法官表示，邱男對孫姓少年犯強制罪，請依兒童與少年福利及權益保障法第112條第1項之規定，加重其刑，因此依成年人故意對少年犯強制罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，全案可上訴。