《七龍珠》鳥山明過世！手語老師打出「龜派氣功」　網讚：清楚明瞭

▲手語老師在傳達死訊時，以「龜派氣功」說明《七龍珠》。（圖／X）

圖文／CTWANT

日本大師級漫畫家、《七龍珠》作者鳥山明因急性硬腦膜下血腫於1日去世，享壽68歲。消息一出，便成日本各大新聞頭條，就有日本網友看新聞時注意到，手語老師在傳達死訊時，展現出豐富表情，還以「龜派氣功」說明《七龍珠》，頓時成為熱門話題。

鳥山明工作室在《七龍珠》官方網站發聲明表示，鳥山明本月1日因急性硬腦膜下血腫去世，享壽68歲。鳥山明生前留有《怪博士與機器娃娃》、《七龍珠》系列等傑作，陪許多人度過童年時光。

消息一出，許多粉絲紛紛在X留言哀悼「謝謝你帶來我的童年」、「謝謝你的作品」、「謝謝他帶來的回憶」、「好震驚」、「一個時代的終結」。

日本各大電視台的新聞頭條也幾乎都是鳥山明過世，就有日本網友分享手語老師以豐富表情傳達死訊的畫面，當主播講到「以漫畫《七龍珠》廣為人知的鳥山明過世」的內容時，手語老師還比出「龜派氣功」說明《七龍珠》，頓時成了熱門話題。

▲許多人都認同龜派氣功最能象徵《七龍珠》。（圖／翻攝自kusodori3推特）

網友看了後，都紛紛大讚，這樣比真的是清楚明瞭！」、「畢竟全世界最有名的孫悟空的圖就是比龜派氣功嘛」、「用一招龜派氣功就能讓人知道在講《七龍珠》，這種影響力真不是蓋的」。

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