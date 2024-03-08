大陸又探到寳！　深圳300公里處挖出「億噸級大油田」

▲中國發現首個深水深層億噸油田。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國海油周五（8日）宣布，在南海珠江口盆地發現中國首個深水深層大油田-開平南油田，探明油氣地質儲量1.02億噸油當量。值得注意的是，該油田也是全球核雜岩型凹陷最大的商業發現。專家表示，大陸深水深層領域的勘探程度很低，是未來油氣儲量和產量增長的重要接替區。

據《新華社》報導，開平南油田位於南海東部海域開平凹陷，距離深圳市約300公里，平均水深超過500米，最大井深4831米，油品性質為輕質原油。發現井鑽遇油氣層100.6米，測試平均日產油氣超過1000噸油當量，刷新了中國深水深層油氣測試產量紀錄。

開平凹陷地質條件複雜，斷裂縱橫交錯，勘探難度極大，在新的地震資料基礎上，深化烴源岩分布和油氣成藏規律的認識，明確油氣富集區，重新評價資源量，2023年以來在開平南地區密集部署探井，其中4口探井測試獲得高產工業油流，證實了開平凹陷烴源潛力，成功發現了開平南億噸級油田。

中國海油CEO周心懷表示，相比於淺水、中淺層傳統勘探領域，中國深水深層領域的勘探程度很低，是未來油氣儲量和產量增長的重要接替區，「開平南億噸級油田的發現，進一步揭示了中國深水深層領域巨大的勘探潛力。」

周心懷強調，未來將繼續加大南海油氣勘探開發力度，不斷提升能源供應能力。