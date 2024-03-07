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迎接植樹節　福容桃園店免費送「愛地球植物盆栽」

▲迎接植樹節，福容桃園店免費送「愛地球植物盆栽」

▲迎接植樹節，福容桃園店免費送「愛地球植物盆栽」。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秉持企業成長和環境保護共榮的信念，312植樹節前夕，福容大飯店桃園店準備了植物盆栽，於9日至12日享福卡會員於福容桃園店餐飲或住房消費，即可免費獲得福容愛地球多肉植物盆栽一盆，每人限領乙盆；為了響應環保，請自備提袋領取，期望藉由植栽的發放，提醒大家將環境綠化、節約落實生活化。

▲迎接植樹節，福容桃園店免費送「愛地球植物盆栽」

▲員工響應綠色辦公，舉辦二手書募捐。（圖／福容桃園店提供）

福容大飯店桃園店7日表示，該飯店致力推廣環保政策，計畫性的逐步汰換館內老舊設施，採用省水及節能設備，成效斐然，曾獲產品碳足跡認證標章、行政院環境保護署銀級環保旅館標章、節能減碳行動標章、經濟部水利局節水優良以及行政院環保署舉辦之「第四屆國家企業環保獎」評選，獲得非製造業組銅級獎肯定。

▲迎接植樹節，福容桃園店免費送「愛地球植物盆栽」

▲福容桃園店每年配合全球性的公益活動「關燈一小時」。（圖／福容桃園店提供）

此外，員工響應綠色辦公、推廣節約用水、回收紙再利用、多使用可重複性餐具及器皿，並定期參與鄰近社區愛護環境服務，舉辦二手書募捐、二手衣回收等活動，協助顧客將用不到的物品，提供給需要的人，落實經濟循環、舉辦小小惜食營活動，教導小朋友從小愛護食材。

又，福容桃園店更積極參與民間及政府舉辦之公益活動及環保措施，如每年配合全球性的公益活動「關燈一小時」今年也即將在3月23登場，透過全館外牆及公共空間熄燈一小時，傳達節電理念，以自身做起，透過各項活動舉辦、專案的推廣，將節能環保理念推廣至每一位來店的顧客，即日起入住福容桃園，可選擇「環保綠生活」減碳住房專案，僅需$2,499就可享有精緻客房住宿一晚，專案不含牙刷、刮鬍刀等一次性備品；選擇一般住房專案亦可繳回未開封之備品，可依住房人數兌換百元超商禮券，不僅省荷包還能減少廢棄物的產生！

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