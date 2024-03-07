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女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審嗆服務態度差：回家去當少奶奶

▲▼女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審嗆有刺青：回家當少奶奶。（圖／翻攝Suzanne Chiu臉書）

▲馬來西亞吉隆坡一名女老師因對家長打招呼、微笑，被對方PO文公審。（圖／翻攝Suzanne Chiu臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名家長在網路上指控，一名女老師不打招呼、不微笑，且身上還有刺青，「身為一個老師，妳的行為態度很重要」。對此，該名女老師除了到文章下方留言澄清，也轉PO到自己的臉書說「家長們，如果我常常沒有回答到你們所有的問題，也沒有對你們笑，實屬意外」。

該名家長發文表示，「做一個老師就專業一點，無論在哪裡見到家長，也要打招呼笑一個。像妳這種服務態度還有人要用妳？不想做別做了，回家好好照顧孩子，在家做一個少奶奶」，「妳的學生有沒有問妳身上的紋身，身為老師的妳如何回答學生們？身為一個老師，妳的行為態度很重要，分分鐘其他同學會有樣學樣，別以為自己長得美，大把本錢就目中無人」，並在文末放上女老師的臉書帳號截圖、照片等。

▲▼女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審嗆有刺青：回家當少奶奶。（圖／翻攝Suzanne Chiu臉書）

▲家長認為女老師有刺青無法與學生交代。（圖／翻攝Suzanne Chiu臉書）

對此，女老師Suzanne Chiu也到文章下方留言道歉，「是我，如果我沒有跟你打招呼，我向你道歉，實在是不好意思」。然而，該名家長僅說「講那麼多寫那麼多就是等妳出現，其他小角色我根本不會在乎」。

網友看完紛紛留言，「有紋身難道就不是一個好老師嗎」、「這個世界頭腦有問題的人不少」、「我們是受過專業訓練的，不管多好笑都不可以笑」、「妳突然紅了」、「老師辛苦了」、「怪獸家長」、「人只要做好自己就好，問心無愧。就算妳紋身到屁股都不關外人的事」。

Oh No. .. 我发生了什么事情 ？ 家长们 如果我经常没有回答到你们所有的问题 .. 也没有对你们笑笑 实属意外 我也不知道

Suzanne Chiu 發佈於 2024年3月5日 星期二

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