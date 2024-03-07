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屏東大仁科大護理大師講座　郭志峰+馮冬萍斜槓人生獲滿堂彩

▲大仁護理科大邀請郭志峰、馮冬萍分享精采斜槓人生 。（圖／大仁科大提供，下同）

▲大仁護理科大邀請郭志峰、馮冬萍分享精采斜槓人生 。（圖／大仁科大提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大仁科大護理系於6日舉辦大師講座，邀請郭志峰、馮冬萍兩位業界赫赫有名的重量級人物暢談斜槓人生的生命歷程，也鼓勵護理系的同學們，把握燦爛的青春歲月，努力學習，勇敢逐夢，往自己的目標大步前進，
贏得滿堂彩。

▲大仁護理科大邀請郭志峰、馮冬萍分享精采斜槓人生 。（圖／大仁科大提供，下同）

郭志峰總監大學主修電機工程，畢業後在IBM公司服務，取得企業管理碩士，之後經歷日商富士通台灣分公司負責人、美商惠普科技公司總經理、緯創醫學科技公司總監，目前擔任柏瑞醫股份公司的策略長。

豐富的工作經驗與社會地位，已是人人稱羨人生勝利組的他從不自滿，隨時自我充實，在50歲時還去就讀科學暨環境教育博士，跨足生技產業。在擔任緯創醫學科技總監時，意識到人口老化慢性病醫療造成全球照護與財政的負擔，護理人力的短缺讓醫療照顧問題雪上加霜，於是與醫院合作發展AI並應用於臨床醫療上。在以「從智慧醫療到精準健康」為題的演講中，讓師生們對AI在臨床應用有更深入的認識。

馮冬萍總經理則以「從基層護理人員到外商總經理的心路歷程」為題分享。從耕莘護專畢業後，曾經在台大醫院擔任洗腎室護士，她笑稱自己擔任護士時總是笨手笨腳常挨護理長的罵，是被醫院趕出來的，她離職後開始從事醫療器材業務，剛開始因為沒有經驗，東西都賣不出去，她從不氣餒，因興趣去就讀政治大學EMB，學習與人溝通，如何行銷自己的產品等，一路從業務到美商百特醫療產品公司行銷總監，獲獎無數。她在分享人生經驗的過程中勉勵同學們「年輕時嘗試錯誤無妨」，「上帝幫您關了一扇窗，也會為您打開另一扇們」等，她認為不要自我設限，人生的道路是無限的寬廣的。

兩人雖謙虛表示自己不是什麼成功人士，只是以過來人的身分來與大家分享，但精采演講讓在場學生受益良多。

該校郭代璜校長也表示，期待未來護理系能跟兩位大師的企業有進一步產學合作的機會，一旁的陳瑞娥主任連聲呼應，大仁護理雖然在屏東，但仍然廣結善緣，積極尋求各種讓學生成長的機會。

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