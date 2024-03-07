墨西哥示威「撞破總統府大門」畫面曝光　總統就在裡面

▲墨西哥群眾6日撞破總統府大門 。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥大批群眾6日上街抗議2014年43名學生集體失蹤事件，使用白色皮卡車多次撞向總統府，把總統府大門撞破。事發當下，墨西哥總統羅培茲歐布拉多正在裡面召開例行記者會。

路透報導，在墨西哥總統府大門被衝撞破損的那一刻，大批示威者發出陣陣喊叫聲，現場警方則是使用催淚瓦斯進行驅散。執法部門在總統府內設置路障，阻止抗議群眾入內。

A group of protesters in #Mexico broke down the door of the presidential palace with a stolen car and stormed inside.



They demand an investigation into the disappearance of 43 students. pic.twitter.com/s1qxEGh6ZO — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2024

目擊者宣稱，到了當日上午10時左右，現場氣氛趨於平靜，大樓內部並沒有抗議者。不過現場有超過100名示威民眾守在總統府外，外傳部分參與砸門者已經被逮捕。

針對這起事件，總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，不會鎮壓抗議活動，政府將持續調查失蹤學生的案件，「門會修好的，這不會有問題」，政府官員也會與抗議民眾會面。

不過羅培茲歐布拉多話鋒一轉宣稱，「這些人想要的是挑釁」，示威民眾受到反政府團體操縱。他並未為這項說法提供證據。

代表失蹤學生家屬的團體「The Miguel Agustin Pro Juarez Human Rights Center」事後發出聲明表示，不支持部分抗議者的行為。團體透過社群平台X發文提到，對於近幾個月與總統、政府缺乏對話表示遺憾，「我們敦促雙方重新建立相互尊重的對話」，同時否認關於操縱家屬的指控。

▼ 總統羅培茲歐布拉多表示，不會鎮壓抗議活動。（圖／路透）