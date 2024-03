墨西哥示威「撞破總統府大門」畫面曝光　總統就在裡面

▲墨西哥群眾6日撞破總統府大門 。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

墨西哥大批群眾6日上街抗議2014年43名學生集體失蹤事件,使用白色皮卡車多次撞向總統府,把總統府大門撞破。事發當下,墨西哥總統羅培茲歐布拉多正在裡面召開例行記者會。

路透報導,在墨西哥總統府大門被衝撞破損的那一刻,大批示威者發出陣陣喊叫聲,現場警方則是使用催淚瓦斯進行驅散。執法部門在總統府內設置路障,阻止抗議群眾入內。

A group of protesters in #Mexico broke down the door of the presidential palace with a stolen car and stormed inside.



They demand an investigation into the disappearance of 43 students. pic.twitter.com/s1qxEGh6ZO