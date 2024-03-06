「絕非要消滅黃復興」　朱立倫大刀改組：要讓國民黨更強大！

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫推動大規模黨務組織改造，黃復興黨部將和一般黨部整合。國民黨主席朱立倫今（6）日中常會上致詞表示，黃復興黨部的基層、一些改革意志的領導人都有提出意見，當然要肯定他們過去的貢獻，現在的幹部也都很優秀，但是隨時代變革，國民黨須做精進，中央成立退伍軍人服務委員會，簡稱「黃復興委員會」，各地還是有退伍軍人工作組，不管它叫做什麼，改革方案最重要就是讓黃復興的功能持續。

朱立倫強調，名稱一定會保留，給重要幹部留用，但要擴大服務，尤其各地方要不分彼此，統一指揮統一服務，同時補充地方幹部不足的情況。

朱立倫指出，未來在組發會下設「退伍軍人部」，是因為發覺這幾十年來新世代的退伍軍人，絕大多數不是國民黨員，只有少部分加入黃復興黨部，所以要透過退伍軍人部，連結所有社團、校友會、同學會，讓他們支持國民黨，成為國民黨最重要的支持力量，達到精進的效果。

朱立倫強調，把退伍軍人中的新世代，拉來支持國民黨，這是最重要的目標，所以「絕不是消滅黃復興」，而是讓國民的組織更強大。

針對其他人事與組織調整，朱立倫表示，國民黨要讓更多年輕世代接受、加入並支持國民黨，黨中央未來將增設「青年數位部」，強化青年世代對國民黨支持，透過數位及網路各種管道，與年輕人溝通。

朱立倫也公布新人事，「青年數位部」由藍委葛如鈞擔任召集人、藍委廖偉翔擔任主任，負責青年事務；婦女部將由藍委邱若華擔任，希望他們突破同溫層，讓年輕世代支持國民黨。

▼國民黨立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▼國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▼國民黨立委邱若華。（圖／記者屠惠剛攝）