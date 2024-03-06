中風男住護理之家被強制插尿管　醫師隔空看診害生殖器被切除

▲中風臥床示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓男子因中風住進護理之家，又因為經常自行解開尿布、隨地解尿，讓照護人員困擾不已，後來護理之家的蕭姓醫師在沒有親自診療的情況下，就指示照服員幫洪男強制插尿管，後來洪男生殖器發炎腫脹，還是沒有將他送醫救治，害洪男最後生殖器壞死只能切除，法院審理後，依違反醫師法判蕭姓醫師徒刑8月，照服員徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，蕭姓醫師是這家護理之家的院長及負責醫師，2017年間洪男因中風肢體活動受限又獨居生活，與胞弟商討後入住護理之家，但洪男在護理之家經常會自行解開尿布、隨地解尿，讓照服員困擾不已，照服員透過LINE和簡訊向蕭姓醫師報告後，蕭姓醫師就憑著相片和文字「隔空看病」，指示照服員對洪男強制插尿管。

後來，洪男的下體不斷出現膿液、腫痛、散發惡臭等症狀，蕭姓醫師還是只指示照服員幫他擦藥、擠膿，後來洪男生殖器越來越腫脹，連抗生素也沒效，護理之家才將他送往醫院救治，到醫院時洪男的下體莖幹及龜頭均呈黑色壞死，根部持續大量膿液流出，經緊急手術清創後，整個生殖器仍因壞死而需切除。

洪男及家屬事後怒告蕭姓醫師和照服員，兩人也被起訴，法院審理時，蕭姓醫師主張自己本來就是醫師，並沒有違法執行醫療業務，照服員則說他只是聽從蕭院長指示，並沒有違法。

但法官認為蕭姓醫師沒有親自診治，就指示照服員對洪男插尿管，並不符合醫師法規定的得以通訊方式診察治療之情，而且洪男有高血壓、糖尿病史，本就應盡量減少尿管插置，因此綜合相關事證，依違反醫師法判蕭姓醫師徒刑8個月，照服員則是共同正犯，被判處徒刑6月，均得易科罰金，全案可上訴。