北濱公園看海散心遭撲倒！色阿北強辯「落海要救她」摸遍全身

▲花蓮江姓阿伯見海邊有落單女子，竟上前搭訕猥褻。（示意圖，非當事人／取自圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮江姓男子在北濱公園海岸看到落單女子小香(化名)，上前搭訕後，竟將她強壓在地上抓臀亂摸，見小香趁隙逃離，還追上去熊抱揉胸，遭小香告上法院，審理時江男辯稱他看到小香差點落海，將她救上岸時不小心碰到她的大腿、臀、腰、胸部，但法官不採信，依犯強制猥褻罪，處9月徒刑。可上訴。

判決指出，女子小香因心情不好，一個人於8月18日下午3點多在花蓮北濱公園海邊看海，突然有一名年約60歲的陌生阿伯出現在身後，關心她、要她「小心浪」，小香覺得阿伯相當和善，跟著阿伯到一旁聊心事，不料阿伯突然出手摸她臉頰說「看妳這樣很可憐，我很心疼」，隨即將小香強壓在海邊的石頭地板上摸腿、抓臀，還試圖解開內衣。

小香一邊喊「不要這樣」，一邊趁隙起身往岸邊走，卻遭阿伯追上從後方熊抱揉胸，整個過程長達10到15分鐘，等小香脫身逃離後，立即前往警局報案，警方循線找到該名江姓阿伯，江男被依妨害性自主起訴。

全案審理時，江男辯稱看小香快失足落海，小香嚇了一跳所以自己跑過來抱他，他將小香拉上岸的過程，不小心碰到她的大腿、臀部、腰部和胸部。另外摸臉是因為那時他開過刀的腳很痛，他就和小香躺在地上休息，當時他摟著小香側躺，因腳痛而流下眼淚，滴到小香的臉頰上，才用手把她臉上的淚水撥掉。

法官審理認為，小香和江男素不相識，沒有杜撰事實誣陷江男的動機，且江男自承觸碰到小香部位，也和小香的證詞相符，依江犯強制猥褻罪，處9月徒刑。可上訴。