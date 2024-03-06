保育珍稀馬祖雌光螢　林業署與產學界以「智慧照明」助族群繁衍





▲馬祖雌光螢獨特稀少，僅雌蟲發光。（照片／文化大學森林保育學系主任謝佳宏提供）

記者楊惠琪／台北報導

馬祖珍貴稀有的雌光螢族群，有別於一般螢火蟲習性，該族群是由雌蟲發光求偶，且因為雌蟲無翅只能在地面活動，導致族群數量面臨威脅，全島數量僅剩200多隻。農業部林業保育署結合產官學界，簽訂「馬祖雌光螢保育計畫」合作備忘錄，藉由結合光學與生物學的生態智慧照明系統，避免光源影響雌光螢的族群繁衍。

林業保育署新竹分署今（6日）與光林智能科技股份有限公司、連江縣政府、文化大學簽署合作備忘錄，透過政府部門、學界及產業界攜手，進行雌光螢保育工作。

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林業保育署署長林華慶表示，目前僅在馬祖地區可見珍貴稀有的「北竿雌光螢」、「東莒黃緣雌光螢」兩種雌光螢，有別於一般螢火蟲，通常由雄蟲發光發出求偶訊號，雌雄不發光，且在夜間飛行；反觀雌光螢，由雌蟲發光求偶，雄蟲幾乎不發光，且雌蟲無翅，僅在地面活動，族群數量因而面臨很大的威脅。





▲林業署與產學界簽署合作備忘錄，保育馬祖雌光螢 。（圖／記者楊惠琪攝）

文化大學森林暨自然保育學系主任謝佳宏表示，根據研究團隊歷年調查，目前「東莒黃緣雌光螢」僅約200隻，「北竿雌光螢」更不到百隻，部分島嶼的雌光螢數量有下降趨勢，主因是受到道路周邊路燈亮度過高造成干擾，也因為路燈波長與雌光螢發光波長重疊，據觀察，當雌蟲被路燈照射時會停止發光，已明顯影響雌光螢求偶行為。

林業保育署指出，透過國土生態保育綠色網路計畫，媒合光林智能科技參與保育計畫，將在「馬祖列島雌光螢生態照明示範區」內使用全球首創「ECOridge生態照明」技術，藉由光學和生物學的跨領域研究，從生物視角設計出降低影響雌光螢發光因素的專屬光波長及智能照明系統，降低光源對雌光螢的影響，同時兼顧道路照明需求。