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華信航空台北飛馬祖單程1428元起！今限量開搶

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲華信航空台北-馬祖南竿開航一周年，馬祖航線推出周年慶限量促銷機票。（圖／華信航空提供）

生活中心／台北報導

為慶祝台北-馬祖南竿開航一周年，華信航空馬祖航線推出周年慶限量促銷機票，每單程新台幣1428元起，自今（26）日起開放線上搶購，旅客可利用華信航空官網或APP訂位購票，名額有限、歡迎搶購，搭乘期間為3月1日至3月31日止。

華信假期同步推出周年慶優惠，華信航空馬祖來回機票加住宿，兩天一夜自由行每人只要新台幣3999元起，指定行程第二人再折扣888元，旅客可任意選擇南竿、北竿、東西莒精選民宿，暢遊北海坑道藍眼淚、媽祖宗教園區、大坵島梅花鹿、東湧燈塔、鐵堡、津沙及芹壁聚落等必遊知名景點，限時優惠只到3月31日止。

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周年慶三大好康、搭華信一起同歡，活動期間獨家加碼於華信機上提供每位旅客Magi Planet星球爆米花。此外，凡持華信航空登機證至星球爆米花門市消費享95折優惠，於馬祖「背包客租車」享機車9折(含油)優惠，更多馬祖登機證優惠詳情請洽華信官網及APP。

華信航空自3月26日起天天台北直飛馬祖南竿，AE7901上午10:30由台北起飛、11:30抵達南竿；回程AE7902於中午12:20由南竿起飛、13:15抵達台北。

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