花蓮男北上打工變車手　「轉交提款卡」日領千元...超商被逮　 　

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員接獲線報，有1名男子在超商形跡鬼祟，立刻上前盤查身分，確認男子至超商領取他人提款卡，立即將人帶回派出所偵訊。男子坦承在網路應徵送貨司機，工作卻是到超商領包裹送至指定地點，且每天可獲1千元，已經跑了20趟，不法獲利約2萬元。

警方調查，39歲的馮姓男子2月底到北市中山區大直附近的超商領取包裹，但包裹中放著遭警示帳戶的提款卡，早已在旁埋伏的警員立刻上前逮人，並將他帶回派出所偵訊，訊後依照詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌，將馮男移送地檢署偵辦。

▲花蓮男北上打工，轉手提款卡日領千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，詐騙集團先騙取被害人的帳戶當作洗錢工具，要求被害人以店到店的方式，將提款卡送到超商，透過馮姓男子取貨後送往指定地點，馮男每做一票可獲1千元報酬，被抓當天在北市中正區犯案，身上搜出4張提款卡。

馮男供稱，當時在網路上應徵送貨司機，看到詐騙集團的求職廣告後心動，透過通訊軟體要求至指定超商代領包裹，再送往指定地點就可以獲得酬勞，只要有工作就從花蓮北上犯案。

據了解，被害人遭詐騙後立刻打電話報警，警方得知包裹寄往北市中山區大直的超商，立刻通知大直派出所警員前往，警員告知店員如果有人領這個包裹要立刻報警，最後順利逮捕馮男。