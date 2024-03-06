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退休阿北收留「落單金髮女」　她將屋主分屍繼續住！頭顱塞行李箱

▲▼比利時金髮女郎寄人籬下，竟狠殺屋主，分屍後將頭顱裝在行李箱中。（圖／翻攝自X）

▲比利時金髮女郎寄人籬下竟狠殺屋主，分屍後將頭顱裝在行李箱中。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

比利時67歲退休男子尼可拉斯（Jean Nicolas M.）住在布魯塞爾市鎮一處公寓，上月底遭人斬首分屍，頭部遺骸塞入行李箱，其他部位則散落在公寓各處與陽台。警方追查發現，一名叫做潔西卡（Jessica C.）的35歲金髮女郎從精神病院出院後，被相差32歲的尼可拉斯收留在家中數月，命案後她甚至繼續住在裡頭。

據每日星報、比利時Sudinfo等報導，尼可拉斯2月27日被發現陳屍在布魯塞爾首都大區于克勒（Uccle）的公寓住處，而當晚11時30分打電話報案的就是潔西卡，她當時向警方聲稱自己想要做出極端行為。警方到場時才驚覺有命案發生，死者的遺體殘缺不全，而且早已腐爛。

匿名的消息人士指出，尼可拉斯的頭顱被塞入行李箱，其他身體部位則散落在公寓內各處與陽台上，推估已經遇害2個月後屍體才被發現。據報導，潔西卡曾經入院精神科病院，出院後尼可拉斯收留她，案發前她已經住在公寓好幾個月。消息人士還說，她過去曾從事性交易還有毒癮，或許是受到濫用藥物影響，被捕時處於精神恍惚狀態。

在命案發生後，潔西卡仍然繼續住在這處公寓，直到她打電話報案當晚。警方因此認定潔西卡涉有重嫌而將她逮捕，但尚不確定背後動機以及是否有共犯，目前已經下令進行驗屍，調查仍在進行中。

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