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社會 社會焦點 保障人權

小鬼妹婿錢櫃被打！Sam把他肖像刺腰上　義氣接手潮牌

▲▼修杰楷與王柏傑。（圖／記者黃彥傑攝）

▲小鬼妹婿Sam（左起）、王柏傑、修杰楷凌晨在錢櫃與人發生衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳佩蓁／台北報導

藝人修杰楷和王柏傑今（6日）凌晨在錢櫃忠孝店與人發生衝突，起因是林姓友人在搭電梯時與人發生口角，對方不爽竟找上包廂打人，修、王在勸架過程中遭波及；據了解，這名林姓友人就是已故藝人小鬼黃鴻升的妹婿Sam。

▲▼小鬼妹婿Sam 。（圖／翻攝Sam IG）

▲小鬼與妹婿Sam（左）感情好到像親兄弟，Sam也是小鬼事業上得力助手。（圖／翻攝Sam IG）

Sam和小鬼交情超過13年，他除了是小鬼妹婿外，也是他事業上最大的得力助手，小鬼在2008年創立個人潮牌「AES」，就找來Sam擔任品牌服裝設計師，並將品牌交給他全權打理，Sam也因此與許多藝人成為好友，而小鬼猝逝後，Sam也接手經營潮流品牌，為了紀念小鬼，還將小鬼的肖像刺在側腰上。

▲小鬼妹夫把他刺在身上！　「側臉仰望天」網淚：看過最美的刺青。（圖／翻攝自Instagram／aes_sam）

▲小鬼妹夫把小鬼肖像刺在身上紀念。（圖／翻攝sam IG）

這起衝突發生在今天清晨，Sam一行人為了幫修杰楷慶生於是到KTV唱歌，但在搭電梯過程中，Sam與一名陳姓男子發生口角，陳男心生不滿跑到包廂找人理論，並出手毆打Sam，修杰楷、王柏傑為了勸架、保護友人也被波及，造成兩人均受傷掛彩。

▲▼小鬼妹婿 。（圖／翻攝小鬼妹妹IG）

▲小鬼妹婿Sam（右起）和小鬼妹妹婷婷結婚多年育有1子。（圖／翻攝小鬼妹妹IG）

Sam和小鬼妹妹結婚多年育有一子，夫妻倆經常在社群媒體分享一家三口的天倫照，不過Sam 2021年曾與柯姓辣模爆出婚外情，還流出2人互動親密的照片，不過事後小鬼經紀人代為澄清「只是喝醉」，Sam也發文否認外遇，澄清和對方只是好友。

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