【廣編】JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」　用大師眼光詮釋藝術饗宴

圖、文／JOY COLORi未來鑽石提供

人們對永恆的追求從未停歇，隨著科技日益進步，由實驗室培育而出的培育鑽石更受人喜愛。友善地球的永續鑽石現已在市場上有相當大的比例，根據美國Angara首席執行官Ankur Daga談論道，2020年培育鑽石婚戒銷售僅占2%，但到了2023年則高達50%，國外專家更估計約在2030年，培育鑽石的年度市場容量將增長至1920萬克拉，極具市場競爭力。

JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列商品「遊走巴塞隆納」，延續「愛在紐約、愛在巴黎」城市系列的理念，國際珠寶設計大師 Ilaria Lanzoni用來自高第的美感全新詮釋了「遊走巴塞隆納」系列，將高第建築螺旋狀的外觀巧妙地注入在春夏系列珠寶中，由多條貴金屬18K金雕刻出精緻的曲線並排而成的鑽石排戒，單戴時髦，相互疊戴更呈現獨特風格。戒臂設計如同高第建築的波浪牆面；戒臂延伸至金屬鑲台一體呈型，彷彿從建築中庭朝上觀看蔚藍天空。

三月全新春夏系列商品將同步於全台各專櫃開賣，包括忠泰樂生活、新光三越信義A8、遠百信義A13、板橋大遠百、新光三越南西、台中新光三越以及高雄漢神巨蛋百貨，讓所有人都能盡情享受極致浪漫的閃耀時刻。即日起開放鑑賞，歡迎至品牌官網預約鑽石顧問！