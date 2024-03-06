八方雲集小編「狂曬檢驗報告」　1關鍵再被灌爆！

▲八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

致癌蘇丹紅辣椒粉流竄全台，其中有6264公斤流入知名鍋貼店八方雲集，而八方也遭高雄市衛生局兩次點名。眼看品牌信任度陷入危機，粉專也被網友攻陷，小編不斷貼出「SGS檢驗報告」自清，然而眾人卻不買單，仍灌爆狂酸「都被查到了還狡辯」、「在混肴視聽？」

八方雲集昨發聲明指出，本公司並未採購此次新聞稿中的違規辣椒粉原料，「本公司使用的辣椒粉，雖與高雄市衛生局通知檢驗異常的辣椒粉為同一進口報關申請書，但報關單內有三種不同規格之辣椒粉，本公司使用之規格為特製『粗辣椒粉』，與檢驗異常之『細辣椒粉』為不同品項。」

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然而，聲明一出，火速遭高雄市衛生局打臉，於是八方雲集也再度發聲明，「已立即全面配合高雄市衛生局查核，並自主擴大停止使用該供應商之原料。」

▲小編不斷貼出檢驗報告，但遭質疑不是同一批的。（圖／翻攝自臉書／八方雲集）

對此，大票網友湧入粉專撻伐，而八方小編則不斷貼出「SGS檢驗報告」試圖滅火，怎料此舉仍不被買單，眾人洗版留言區大罵，「一直貼不同批的檢驗報告能證明什麼？重點是有問題那批4104公斤『韓式粗辣椒粉』的報告呢？後來的聲明就變成定期送檢驗，顯然是拿不出對應的檢驗報告才改說詞啊，那之前的聲明不是騙不然是什麼？現在又拿不同批的檢驗報告，在混肴視聽？」「是在騙三小？」「這種垃圾無良公司完全不在乎食品安全」、「該退費了吧」、「吃下去的當沒事！就是他們現在處理的方式」。

也有眼尖網友指出，小編貼出的檢驗報告，日期為今（2024）年3月4日，不禁質疑「9、10月進口的，但檢驗報告日是3、4月？是不是這一批進口的根本沒驗到？」

▼小編貼出的檢驗報告。（圖／翻攝自臉書／八方雲集）