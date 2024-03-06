　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八方雲集小編「狂曬檢驗報告」　1關鍵再被灌爆！

▲▼八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

▲八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

致癌蘇丹紅辣椒粉流竄全台，其中有6264公斤流入知名鍋貼店八方雲集，而八方也遭高雄市衛生局兩次點名。眼看品牌信任度陷入危機，粉專也被網友攻陷，小編不斷貼出「SGS檢驗報告」自清，然而眾人卻不買單，仍灌爆狂酸「都被查到了還狡辯」、「在混肴視聽？」

八方雲集昨發聲明指出，本公司並未採購此次新聞稿中的違規辣椒粉原料，「本公司使用的辣椒粉，雖與高雄市衛生局通知檢驗異常的辣椒粉為同一進口報關申請書，但報關單內有三種不同規格之辣椒粉，本公司使用之規格為特製『粗辣椒粉』，與檢驗異常之『細辣椒粉』為不同品項。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，聲明一出，火速遭高雄市衛生局打臉，於是八方雲集也再度發聲明，「已立即全面配合高雄市衛生局查核，並自主擴大停止使用該供應商之原料。」

▲小編不斷貼出檢驗報告，但遭質疑不是同一批的。（圖／翻攝自臉書／八方雲集）

▲小編不斷貼出檢驗報告，但遭質疑不是同一批的。（圖／翻攝自臉書／八方雲集）

對此，大票網友湧入粉專撻伐，而八方小編則不斷貼出「SGS檢驗報告」試圖滅火，怎料此舉仍不被買單，眾人洗版留言區大罵，「一直貼不同批的檢驗報告能證明什麼？重點是有問題那批4104公斤『韓式粗辣椒粉』的報告呢？後來的聲明就變成定期送檢驗，顯然是拿不出對應的檢驗報告才改說詞啊，那之前的聲明不是騙不然是什麼？現在又拿不同批的檢驗報告，在混肴視聽？」「是在騙三小？」「這種垃圾無良公司完全不在乎食品安全」、「該退費了吧」、「吃下去的當沒事！就是他們現在處理的方式」。

也有眼尖網友指出，小編貼出的檢驗報告，日期為今（2024）年3月4日，不禁質疑「9、10月進口的，但檢驗報告日是3、4月？是不是這一批進口的根本沒驗到？」

▼小編貼出的檢驗報告。（圖／翻攝自臉書／八方雲集）

▲小編不斷貼出檢驗報告，但遭質疑不是同一批的。（圖／翻攝自臉書／八方雲集）

ET快訊
小鬼妹婿錢櫃被打！Sam把他肖像刺腰上　義氣接手潮牌
王柏傑被打破頭！臉上長長血痕、衣服也染紅
金價漲不停　台銀黃金存摺刷「2170元」天價
近4000萬沒追回！　共諜退將恐脫產
吳宗憲三女兒喝喜酒穿超辣！解放深溝「裙子開高衩」
國道閃燈按喇叭　竟遭對方開槍射擊
「酒國昆凌」現身了！5大聲明沒剝皮富商：交往真誠付出情感
快訊／王柏傑首回應！「包廂現場照」勾修杰楷：莫名其妙
快訊／暴打影片曝光！　修杰楷5人大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極冷空氣北往南急凍！全台低溫探1字頭　雨區擴大時間曝　

台大攜手台積電與德國　首創跨國培育半導體人才新模式

跑2家店…掏「全新硬幣」都被拒收！眾人驚：是我就收藏

詭異巧合！「同地點、同班次」普悠瑪撞死女學生後...男子遭輾斃

Meta深夜全掛！鄉民才喊「PTT重返榮耀？」　破10萬人湧入

Meta全面性大當機！　網嚇壞：以為帳號被盜快瘋了

Meta體系深夜全掛了！館長陳之漢虧：用臉書都老人

八方雲集小編「狂曬檢驗報告」　1關鍵再被灌爆！

黃捷遭學生當面吐槽：妝太濃「像8+9」　她正面回擊了

南投去年打雷30萬次！天氣風險解密原因：午後熱對流貢獻最多

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

極冷空氣北往南急凍！全台低溫探1字頭　雨區擴大時間曝　

台大攜手台積電與德國　首創跨國培育半導體人才新模式

跑2家店…掏「全新硬幣」都被拒收！眾人驚：是我就收藏

詭異巧合！「同地點、同班次」普悠瑪撞死女學生後...男子遭輾斃

Meta深夜全掛！鄉民才喊「PTT重返榮耀？」　破10萬人湧入

Meta全面性大當機！　網嚇壞：以為帳號被盜快瘋了

Meta體系深夜全掛了！館長陳之漢虧：用臉書都老人

八方雲集小編「狂曬檢驗報告」　1關鍵再被灌爆！

黃捷遭學生當面吐槽：妝太濃「像8+9」　她正面回擊了

南投去年打雷30萬次！天氣風險解密原因：午後熱對流貢獻最多

極冷空氣北往南急凍！全台低溫探1字頭　雨區擴大時間曝　

石頭擊殺奪命！他酒後「就是想找人打架」　1小時內釀1死1傷

男改槍傍身睡夢中遭緝　南警起獲槍彈展現肅槍成果

篠崎泫爆「給Toyz戴綠帽」2周前貼文被挖！深夜崩潰：大家可以罵死我

小鬼妹婿錢櫃被打！Sam把他肖像刺腰上　義氣接手潮牌

中菲行2月營收略減0.1％　海空運貨量成長近1成

婦產科名醫涉迷姦多名女業務　范雲呼籲台大勿復聘「狼師」

明杰在大街與女友交纏　母許仙姬激動回應了

密集開庭「家裡沒大人」！高虹安「1天當2天用」：加倍努力市政

巴黎時裝周／林心如、莫文蔚逆齡比美！　夏姿刺繡墨蘭花中西融合

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

即／Meta全掛不孤單　YouTube也無法觀看

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

「神明說找你」　醫曝檢查結果：你家神明太厲害

千萬發票3得主未領獎　獎金全充公

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

溫度大怒神啟動！　今起「36小時劇變」

Uber Eats大當機補償曝　限時折扣碼秒折30元

不只Meta宇宙崩潰！翟本喬曝48平台故障回報圖

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

鋒面清晨到！今明全台有雨越晚越冷　跌破10℃時間曝

上課拿「貓當實驗」網炸鍋　補教師急道歉：用最好的罐頭補償　

外表高冷！3星座「其實人超暖」　網嚇呆：完全變一個人

更多熱門

相關新聞

即／八方雲集被打臉後改口了：停用該廠原料

即／八方雲集被打臉後改口了：停用該廠原料

高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有6264公斤流入知名鍋貼店八方雲集。八分雲集昨(4日)聲明未採購此次新聞稿中違規辣椒粉原料，但今(5日)遭高雄市衛生局打臉，強調查出3份進口報單，有5批違規辣椒粉明確流向八方雲集。對此，八方雲集稍早再次發布聲明，「已立即全面配合高雄市衛生局查核並自主擴大停止使用該供應商之原料」。

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

即／八方雲集駁採購毒辣椒粉　高市府揭3報單打臉

即／八方雲集駁採購毒辣椒粉　高市府揭3報單打臉

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

八方雲集聲明未採購違規辣椒粉原料

八方雲集聲明未採購違規辣椒粉原料

關鍵字：

食品安全八方雲集致癌辣椒粉高雄市衛生局網友攻陷

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

陸網紅健身操瘦29kg！　謝忻「跟跳100下」起床驚呆

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

即／Meta全掛不孤單　YouTube也無法觀看

Karina親自發聲道歉了！　

修杰楷慶41歲遭打！賈靜雯IG曝蹤跡

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面