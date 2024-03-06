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大陸 大陸焦點 特派現場

去年提案殺台獨黑名單　陸政協周小平倡對海巡署「以刑案」提公訴

▲▼周小平。（圖／翻攝自微博）

▲周小平。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國一艘快艇14日因越界捕魚拒檢，遭到海巡人員驅離時翻覆造成2名漁民死亡，海巡署與中國代表團金門協商至今無結果。曾多次因激進言論引發爭議的大陸全國政協委員周小平5日在微博發文稱，建議福建省公安廳對肇事者和責任人予以刑事立案，由福建省人民檢察院對肇事者和責任人提起公訴。

周小平5日在微博高調發文，還配上自己在北京人民大會堂前的自拍照。他寫道，「關於台灣省『偽海巡署』故意衝撞致兩名福建漁民死亡案件。」周小平還特意提到，「要注意這不是提案，而是我的建議。」

他放話，「我的建議是：1、由福建省公安廳對『偽海巡署』衝撞致人死亡的肇事者和責任人予以刑事立案，由公安部督辦。2、由福建省人民檢察院對『偽海巡署』衝撞致人死亡的肇事者和責任人提起公訴。」

周小平進一步表示，「這樣做的法理依據是：1、我國廈門海域不存在所謂『限制』或『禁止』區域。2、我國台海海域不存在所謂『中線』。那麼既然如此，這就是一起單純的發生在我國主權海域的人身傷害案件，根據全面依法治國的總要求，理應按照常規刑事案件的法定流程進行處理。」

最後，他強調，「具體是故意殺人案，還是綁架、傷害致人死亡案，應由我國公安機關立案偵查結果而定。」

生於1981年的周小平是中國網路作家，文章多以表達愛國立場為主。周小平早期使用「水木周平」的筆名在網路上刊文，2010年前後文章開始在環球時報、新華網等官媒刊載。2014年10月，他以網路作家身分參加在北京召開的全國文藝工作座談會，與習近平會面並被其點名，由此走紅。

周小平多次因激進的言論爭議不斷。2013年，周小平在一篇批評網路名人薛蠻子的文章中寫道，「薛蠻子為凈水器推銷， 詆毀中國水質有毒，造成舟山帶魚養魚場滯銷，當地無數養殖農戶面臨破產。」但實際上帶魚是無法人工養殖的，周小平也因這篇文章被冠上「周帶魚」的外號。

周小平2023年3月還在兩會上提案給「台獨分子」設黑名單，稱如果名單內的人不在限期內投誠，在戰時任何人「可免責將之刺殺，並以此邀賞」。他還以賴清德為例，鼓勵台軍「將其擊斃，以做民族英雄」。

另外，周小平之妻、歌手王芳也2023年9月與一幫愛國網紅在俄方護衛下，進入侵佔的烏克蘭馬里烏波爾，王芳在俄軍炸毀的歌劇院廢墟上高歌蘇聯愛國歌曲「喀秋莎」，引發輿論憤怒，被指在烏克蘭人傷口上撒鹽，做俄羅斯幫兇。

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中國政協、周小平、台灣偽海巡署、福建省公安廳、肇事者

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