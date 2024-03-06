快訊／打修杰楷！統促黨成員起底　2月前「衣服沒換」毆記者

記者黃彥傑、葉國吏／台北報導

藝人修杰楷和王柏傑在今晨於錢櫃忠孝店爆出衝突，起因是同包廂友人被找麻煩，勸架過程也遭波及，最後跟對方共5人被帶回派出所。與修杰楷互毆的男子被眼尖記者發現，就是統促黨成員陳亞豪，而另一位陳姓男子也是統促黨成員，均有竹聯幫背景。

▲統促黨成員陳亞豪。（圖／記者黃彥傑翻攝）

經調查其中一方有兩名是知名藝人，修杰楷與王柏傑，起因疑似林姓友人在搭乘電梯時與對方發生口角，對方心生不滿便找上包廂內，要打林姓友人，修杰楷與王柏傑為了保護友人也和對方爆發衝突，造成修杰楷左眼角受傷，王柏傑身上多處擦挫傷，所幸都不嚴重，事後雙方雖不提告，但警方仍以社維法將雙方送辦。

與修杰楷互毆男子身分，被發現是統促黨成員陳亞豪，之前曾在北檢毆打記者。巧合的是今天陳亞豪身上的衣服跟兩個月前北檢毆打記者時一模一樣，走路態度也相當囂張，左袖沾有血跡。在人行道上還不顧警方阻攔試圖闖紅燈。

▲陳亞豪日前在北檢揮拳攻擊記者。（圖／記者黃彥傑翻攝）

統促黨中央委員林國信，今年1月涉嫌接受廣東梅州市政府等單位資助，以每人不到1萬元的費用組團赴陸旅遊7天，宣揚「兩岸一家親」，被搜索約談，最後10萬交保。交保時統促黨成員陳亞豪前往護駕，還對現場記者飆罵三字經、恫嚇不要拍攝「我老大」，最後還突然出拳攻擊攝影記者，一度造成現場混亂。