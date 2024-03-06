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他看診「神明說找你」　醫曝檢查結果：哇！你家神明太厲害

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲當事人因下體不適求診。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩分享，一名年輕病友聽家中神明的話，特地來找他看診，「我們家人把幾位醫師的照片放在桌上，神明說可以來看你！」後來檢查結果出來，讓醫師直呼，「哇！你們家神明也太厲害了！體內沒有病灶，只需要局部麻醉之下處理即可，剛才檢查的時候，我己經順便幫你完成了！」

「神明也會挑醫師？沒想到我也有被欽點的一天！」戴定恩在5日在臉書分享這起神奇故事，他表示，一位年輕病友因下體不適，來到門診希望檢查一下，比較特別的是，患者有詢問一個特定的手術。

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戴定恩指出，手術前，他習慣確認病灶的位置和大小，擬定完整手術計畫，除了安排檢查外，也會問得比較詳細；在經過詳細問診後，這位年輕病友神情略為緊張地說，「戴醫師，其實今天我在另一家醫學中心，已經安排了全身麻醉和手術。」

戴定恩提到，原來當事人是來徵詢第二意見，滿慶幸年輕人也有這樣子重要觀念，重大手術前一定要徵詢第二意見，「不過我也開始擔心，會不會延誤他在另外一家醫學中心的安排。」

▼戴定恩說，讓人不由得相信，舉頭三尺有神明。圖為主祀玉皇大帝的新竹天公壇。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼新竹天公壇玉皇大帝、玉皇上帝。（圖／記者陳俊宏攝）

戴定恩表示，他還在擔心延誤的時候，眼前的病友突然認真說，「可是我們家神明叫我不要去！」他再次確認對方決定，「你認真？好吧！那我就照計畫，趕快幫你排個檢查，看看是否有手術的必要性。」

戴定恩指出，照理說在醫院安排檢查，會需要一些時間，這也是為何會想跟對方再次確認的原因；但說來很巧合也很神秘，本來要等侯一段時間的檢查，當天很快就排到了！

「而且做完檢查，我非常驚訝！」戴定恩對病友說，「哇！你們家神明也太厲害了！體內沒有病灶，只需要局部麻醉之下處理即可，剛才檢查的時候，我己經順便幫你完成了！」

戴定恩提到，眼前這位年輕的朋友，當然是很開心，「我也替他開心，免去住院和全身麻醉的風險！在結束診療之前，我終於問出了，我剛才一直放在心裡的問題，『不過你怎麼會找到我呢』？對方神態自若略為驕傲地說，『很簡單啊，我們家人把幾位醫師的照片放在桌上，神明說可以來看你』！」

「我聽了頗為驚奇！」戴定恩寫道，前陣子聽到一位外科學長有類似的故事，一位病患受到神明指示，遠從台中北上找這位外科學長手術，沒想到類似的事情發生在自己身上，還是覺得神奇。

戴定恩提到，一般人可能會認為，醫師是學科學的，不會迷信！但是執業這麼久，遇到許多難以解釋的現象，讓人不由得相信，舉頭三尺有神明，而且冥冥之中，總是有股神秘的力量。

戴定恩認為，「我相信醫師也是人，對於病患的生死健康，必須盡自己最大的努力，盡了人事，有很多還是得『聽天命』！最後大家別擔心，不管大家有沒有拜拜或者是哪個宗教，來找戴醫師，我都是全力以赴的！」

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