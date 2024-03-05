花蓮萬壽大排被傾倒廢油！整治多年美崙溪遭汚染　縣府心痛追兇

▲花蓮環保局啓動應變機制，攔截阻隔油污同時向上溯源追查來源。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府3日午間接獲民眾通報萬壽抽水站大排疑似遭油污染，環境保護局立即啟動應變機制派員攔截阻隔油污同時向上溯源追查來源，避免污染擴散。

環保局人員於抵達陳情現場後，由污染區域往上游處查看，並同時追查污染源頭；另4日亦再次前往污染區域查看，並於萬壽抽水站及其下游處架設三條吸油棉索，以阻隔油污擴散與吸附油污，控制污染擴散狀況，同時對周邊列管業者進行查核並向上游溯源，沿雨水排水溝向上查找可疑之污染對象。

由於污染來源多樣且多屬間歇性發生稍縱即逝，環保局也針對受污染水樣採樣取證，待分析其油品種類後再進一步確認污染來源，為避免類似事件再次發生，也於現場設置攝影機監控水體狀況，以便環保局人員立即應變。

環保局呼籲，事業單位或民眾於進行各類修繕如有廢（污）油水產生應於收集後交由合格處理業者進行回收處理，不可隨意傾倒致造成環境污染，如遭發現有污染環境之情事者，將依違反水污染防治法第三十條所述之污染行為者，依法可裁處新台幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰；或如有查獲未依規定將事業廢棄物傾倒至農地或其他場所，將依廢棄物清理法第46條規定移請檢調單位偵辦。

縣長徐榛蔚表示，花蓮的環境需由花蓮鄉親共同維護，切勿貪圖一時方便造成環境的傷害，鄉親如有發現污染狀況時也請立即撥打24小時公害陳情專線03-8233131、0800-066666反映，一起守護花蓮的河川。