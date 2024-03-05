混血男神談情「先肉後愛」　巴西嘉年華「看對眼就喇舌」　

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混血男神戴凱文談情必試車「先肉後愛」　揭巴西嘉年華「看對眼就喇舌」

記者李芸樺／台北報導

代表台灣參加全球先生選拔獲得第四名的混血男神戴凱文來了，台灣和巴拉圭混血，巴西出生，頂著帥氣「洋皮」卻能講流利台語，真是衝突性的吸睛！被問到台灣對巴西刻板印象，莫過於森巴舞嘉年華，但凱文表示，台人認知的其實是舞蹈學校比賽，但當地人的嘉年華是狂歡，而且看對眼就會喇舌，讓主持人呂捷興致都來了！

▲▼ 全球先生戴凱文。（圖／《豈有此呂》）

▲戴凱文為台灣和巴拉圭混血，巴西出生，分享在兩地生活的心得。（圖／《豈有此呂》）

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因為被酸民酸不是純台灣人，戴凱文霸氣反擊「恁北從出生就講台語」被大家關注！他分享27歲後回來公嬤的家鄉雲林尋根，喜歡上台灣，但要正式領台灣身分證也歷經幾番波折，等終於拿到了，這才發現要先履行台灣男性有點小抗拒的當兵義務。

▲▼ 全球先生戴凱文。（圖／《豈有此呂》）

而帥到被呂捷討厭的戴凱文，18歲才初戀，呂捷不相信，他打趣發毒誓嗆:「說謊短三寸」談到台灣和巴西女孩差別，凱文直說台灣女孩：「太Drama、太快了」因為巴西人談情必試車「先肉後愛」，而且要認定交往關係分3階段，但台灣女孩太緊迫盯人了！更多戴凱文解讀台巴的民情差異，請鎖定3月5日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼代表台灣參加全球先生得第四名的戴凱文。（圖／翻攝自戴凱文臉書）

▲▼代表台灣參加全球先生的戴凱文外型出眾。（圖／翻攝自戴凱文臉書、《豈有此呂》）

▲▼ 全球先生戴凱文。（圖／《豈有此呂》）

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